Resident Evil 9 Requiem: Leak enthüllt unerwarteten neuen Charakter

Ein Leak zur Deluxe Edition von Resident Evil 9 Requiem deutet auf Rosemary Winters als spielbaren Charakter hin. Was steckt hinter dem Hinweis?

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
resident evil 9 teaser

Resident Evil 9 Requiem sorgt seit Monaten für Spekulationen, aber der neueste Hinweis kommt ausgerechnet von GameStop, und lässt gerade die Fan-Theorien explodieren. Auf Reddit sind Nutzer über eine Produktseite zur Deluxe Edition für den PC gestolpert, die einen Namen erwähnt, mit dem so kaum jemand gerechnet hat: Rosemary Winters.

Ja, genau – die Tochter von Ethan und Mia, die wir zuletzt im Shadows of Rose-DLC gesehen haben. In der aktuellen Timeline sollte sie zu jung sein, um eine tragende Rolle in Resident Evil 9 Requiem zu spielen.

Wer ist der zweite spielbare Charakter?

Seit Capcom offiziell bestätigt hat, dass man in Resident Evil 9 Requiem neben Grace Ashcroft eine zweite Figur steuern wird, galt ein Name praktisch als gesetzt: Leon S. Kennedy. Der Fanliebling, der seit Resident Evil 4 die Marke entscheidend geprägt hat, wäre ein logischer Pick.

Der GameStop-Leak wirft diese Erwartung allerdings über den Haufen. In der Deluxe-Edition-Beschreibung tauchen folgende Inhalte auf:

  • ein „Morphic Visor“-Filter für Rose
  • drei exklusive Outfits für Rosemary Winters
  • ein Story-Expansion-Pass, der zwei zusätzliche Szenarien enthält

Das ist nicht subtil. Wenn ein Charakter mehrere eigene Kostüme und ein Gameplay-relevantes Visor-Feature bekommt, ist die Chance groß, dass man ihn auch spielt, nicht nur in einem Nebenszenario.

Die große Frage: Wie passt Rosemary Winters in die Timeline?

Hier wird’s kompliziert. Resident Evil Requiem soll etwa 2025–26 spielen. Shadows of Rose hingegen fand 2037 statt, und zeigte Rose als Teenager mit unkontrollierbaren Fähigkeiten.

Wenn Capcom also wirklich plant, sie in Resident Evil 9 Requiem auftreten zu lassen, muss eine Form von Zeitsprung, Projektion oder Biowaffen-Sonderfall ins Spiel kommen. Die Community auf Reddit tippt auf eine Art Metaphase, Vision oder Rückkehr ihres „Megamycete-Echos“. Möglich ist alles, logisch ist wenig.

Momentan ist der GameStop-Leak nicht verifizierbar, und einige Fans unterstellen dem Händler sogar, eine AI-Textvorlage ohne Prüfung veröffentlicht zu haben. Es wäre nicht das erste Mal.

Ich sehe zwei Varianten: Entweder GameStop hat Unsinn gebaut, oder Capcom plant mit Rosemary etwas, das weit über einen simplen Cameo hinausgeht. Letzteres wäre mutiger. Die Winters-Familie ist für das moderne Resident Evil wichtiger, als manche Fans wahrhaben wollen.

Ob der Leak real ist oder ein Copy/Paste-Fehler, bei den Game Awards wissen wir mehr. Bis dahin lohnt es sich, die Theorie nicht komplett abzuschreiben. Ein unerwarteter Twist war schließlich schon immer ein Capcom-Markenzeichen.

VIA:Reddit
