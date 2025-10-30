Resident Evil 9 Requiem: Leon tatsächlich spielbar? – Leak im PlayStation Store sorgt für Aufsehen

In den letzten Stunden brodelt die Gerüchteküche rund um Resident Evil 9 Requiem. Der bekannte Resident-Evil-Insider Dusk Golem (AestheticGamer) teilte auf X Hinweise, dass Leon S. Kennedy tatsächlich neben Grace Ashcroft im kommenden Survival-Horror spielbar sein könnte. Dieses Gerücht hält sich seit Monaten hartnäckig unter den Fans.

Ausgangspunkt ist ein angeblicher Eintrag in der PlayStation 5 Deluxe-Edition des Spiels im portugiesischen PlayStation Store, der ein Deluxe-Outfit für Leon listete. Die betreffende Info ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, was den Leak zwar schwer überprüfbar macht, aber gleichzeitig plausibel erscheinen lässt. Capcom ist bekannt dafür, dass versehentlich vorab Informationen auf offiziellen Plattformen auftauchen, die schnell wieder entfernt werden.

Was der Leon Leak tatsächlich aussagt

Laut Dusk Golem:

Leon soll als Hauptcharakter neben Grace auftauchen.

Wann und wie er enthüllt wird, ist unklar, Capcoms Marketingpläne sind noch unbekannt.

Es gibt Hinweise auf kosmetische Extras, wie Outfits und Charms, die über Vorbestellerboni hinaus im Spiel zu verdienen sein könnten.

Leak durch weitere User verifiziert, die den gleichen Eintrag gepostet haben.

Historisch gesehen hat Capcom solche Leaks häufig vorab geteilt. Zusätzliche Kostüme, Bonusinhalte oder kleine spielbare Abschnitte wurden in der Vergangenheit oft so zuerst bekannt. Dennoch ist Vorsicht geboten. Die Tatsache, dass die Info gelöscht wurde, könnte bedeuten, dass Leon nur ein kosmetisches Feature erhält und nicht zwingend vollständig spielbar ist.

Leon Leak im PlayStation Store?

Was Fans erwarten können

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Leon in irgendeiner Form im Spiel auftaucht, sei es als frei spielbarer Charakter, als NPC oder zumindest in Form eines Outfits. Ob er jedoch wie Grace tatsächlich frei steuerbar sein wird, bleibt derzeit offen. Die Plausibilität des Leaks ist relativ hoch, immerhin stammt die Information ursprünglich aus einem potenziellen PlayStation Store-Eintrag, und Dusk Golem gilt gelegentlich als treffsicherer Resident-Evil-Insider. Gleichzeitig besteht ein mittleres Risiko der Fehlinterpretation, sodass Fans vorsichtig bleiben sollten und keine voreiligen Schlüsse ziehen dürfen.

Für Sammler und Fans der Serie erhöht die Resident Evil 9 Requiem Deluxe Edition ohnehin den Reiz. Neben Grace-Outfits und Waffen-Skins könnten auch Leons Extras im Paket enthalten sein. Sollte Capcom Leon tatsächlich spielbar machen, wäre das ein netter Bonus für Fans klassischer Charaktere.

Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt alles Spekulation. Der Leak zeigt aber, dass Capcom alte Bekannte ins Spiel bringen könnte, ohne die Überraschung vollständig zu verderben. Fans sollten aufmerksam bleiben, sich aber nicht zu sehr auf voreilige Interpretationen verlassen. Wer die Deluxe-Edition kauft, hat auf jeden Fall Extras in der Hand, ob Leon spielbar ist oder nur kosmetisch erscheint, wissen wir erst, wenn Capcom den Vorhang offiziell hebt.