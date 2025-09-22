Latest

Resident Evil 9 Requiem: Leons Gameplay setzt stärker auf Action und Horror-Atmosphäre

Neue Leaks zu Resident Evil 9 Requiem deuten auf Leon Kennedys Fokus-Gameplay hin: mehr Action, dichte Atmosphäre und ein Zeitsprung ins Jahr 2020.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Ein Kommentar
Resident Evil 9 Leon

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche rund um Resident Evil 9 Requiem. Capcom selbst schweigt eisern, doch ein bekannter Insider will nun mehr über Leon Kennedys Rolle erfahren haben. Demnach spielt ein Großteil seines Abschnitts im Jahr 2020, eine Zeit, in der Leon bereits gealtert und mit grauen Haaren unterwegs ist. Das klingt nicht nur nach einem erzählerischen Bruch mit früheren Teilen, sondern auch nach einer konsequenten Weiterentwicklung seiner Figur.

Action, aber nicht abgedreht

Die wohl wichtigste Nachricht für Fans: Leon soll in Resident Evil 9 Requiem ein deutlich actionlastigeres Gameplay bekommen, allerdings ohne die übertriebenen Szenen, die man aus früheren Teilen kennt. Wer also befürchtet, erneut eine überlebensgroße Statue wie in Resident Evil 4 oder mechaartige Endgegner wie in Village zu sehen, kann beruhigt sein.

Stattdessen soll es eine Balance aus Action und klassischer Survival-Horror-Atmosphäre geben, die Resident Evil seit jeher prägt. Für Spieler könnte das heißen: mehr Dynamik in den Kämpfen, aber gleichzeitig der Nervenkitzel, den man in einem Horror-Franchise erwartet.

Große Levels, kein Open World

Laut den aktuellen Informationen ist Resident Evil 9: Requiem kein Open-World-Spiel. Stattdessen wird Leon einige größere Areale erkunden können, darunter mindestens ein Level, in dem er ein Fahrzeug nutzt. Diese Mischung klingt nach einem klar strukturierten, aber dennoch offenen Leveldesign, das den Spielern mehr Freiheit gibt, ohne die typische Resident-Evil-Spannung zu verlieren.

Die Hinweise verdichten sich, dass Capcom mit Resident Evil 9 Requiem einen Mittelweg zwischen Action und Horror sucht. Für langjährige Fans dürfte das die richtige Balance sein: keine albernen Übertreibungen, aber auch kein reines Nostalgie-Horror-Trip. Ob Leon tatsächlich beim Tokyo Game Show 2025 offiziell enthüllt wird, bleibt Spekulation, doch die Erwartungen wachsen bereits jetzt.

Am Ende stellt sich die entscheidende Frage: Schafft es Capcom, die beiden Welten – modernes Action-Gameplay und klassische Horror-Spannung – in Resident Evil 9 Requiem wirklich sinnvoll zu vereinen?

Crydog
28 Minuten zuvor

Ist jetzt schon super wie sich das anhört. Hoffe nur das Leon Anteil nicht zu kurz ausfällt. Bis jetzt kann man jedes resi teil (ausser teil 6) unter 3std schaffen deswegen wäre interessant zu wissen wie hoch der Leon Anteil wird

