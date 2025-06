Resident Evil 9 Requiem: Neue Perspektiven – Fan-Feature kehrt zurück

Capcom hat Resident Evil Requiem beim Summer Game Fest offiziell enthüllt – inklusive Trailer und ersten Gameplay-Eindrücken. Der Titel ist zwar neu, gehört aber eindeutig zur Hauptreihe und stellt damit den neunten Teil des bekannten Survival-Horror-Franchise dar. Mit FBI-Agentin Grace Ashcroft führt Capcom eine neue Protagonistin ein, die sich spürbar von vorherigen Figuren wie Leon S. Kennedy oder Ethan Winters abhebt.

Perspektivwechsel kehrt als Fan-Feature zurück

Ein wesentliches Merkmal von Resident Evil 9 Requiem ist die wählbare Perspektive, wie IGN in ihren Eindrücken zur Demo teilt. Spieler können jederzeit zwischen Ego- und Third-Person-Ansicht wechseln – direkt im Spielmenü, ohne Neustart. Damit bestätigt sich nicht nur der vorherige Leak, Capcom reagiert damit offenbar auf das geteilte Feedback zu früheren Titeln wie Resident Evil 7 und den Remakes der Teile 2 und 3. Der Wechsel selbst ist zwar nicht völlig nahtlos, sorgt aber für eine neue Spielerfahrung – und eröffnet interessante Unterschiede im Spielgefühl.

In der Egoperspektive wirkt Resident Evil 9 Requiem deutlich bedrückender. Dunkle Flure, flackernde Notbeleuchtung und das angespannte Atmen von Grace erzeugen eine spürbare Nähe zur Bedrohung. In der Third-Person-Ansicht dagegen verliert sich ein Teil der unmittelbaren Panik, dafür rückt die taktische Komponente in den Vordergrund – etwa wenn man Gegner ausmanövrieren oder Fluchtwege planen muss.

Grace Ashcroft: verletzlich, aber nicht hilflos

Auch die neue Protagonistin Grace steht noch einmal im Mittelpunkt. Sie ist keine Superheldin, sondern FBI-Agentin mit theoretischem Wissen, aber ohne die Kampferfahrung von Serienveteranen. In der Demo, die nach dem Trailer gezeigt wurde, startet sie gefesselt auf einem OP-Tisch in einer Art medizinischer Einrichtung – möglicherweise Teil des unheimlich wirkenden Wrenwood Hotel, das als zentraler Schauplatz dient. Dort findet sie zunächst nur improvisierte Waffen wie Flaschen und ein Feuerzeug, um sich durch die stockdunklen Gänge zu kämpfen.

Capcom beschreibt sie als „Bücherwurm“ – und das merkt man. Ihre Unsicherheit, ihr Atem, ihr Stolpern beim Rennen: Das alles ist bewusst inszeniert und verleiht der Figur Charakter. Auch im Vergleich zu Ethan Winters wirkt Grace greifbarer. Ihre Verletzlichkeit sorgt für eine neue Dynamik – nicht zuletzt beim ersten Aufeinandertreffen mit einem namenlosen Monster, das visuell an Barbarian erinnert und dem Spiel eine Mr. X-ähnliche Bedrohungsebene hinzufügt.

Survival-Horror bleibt das Fundament

Capcom verspricht, dass Resident Evil 9 Requiem den Survival-Horror-Kern der Serie bewahren wird – trotz moderner Elemente wie Perspektivwechsel und dynamischer Inszenierung. Die Demo bestätigt das offenbar weitgehend: begrenzte Ressourcen, Licht-Schatten-Kontraste, ständiges Ausweichen und klaustrophobisches Leveldesign. Ob Resident Evil 9 Requiem diese Spannung über die gesamte Spielzeit halten kann, bleibt abzuwarten – ebenso wie die genaue Rolle von Grace innerhalb der übergeordneten RE-Lore. Hinweise auf mögliche Verbindungen zu den Resident Evil Outbreak-Spielen könnten hier noch eine interessante Richtung einschlagen, sind bisher aber reine Spekulation.

Was haltet ihr von der neuen Protagonistin und dem Perspektivwechsel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.