Resident Evil 9 Requiem: Offizieller Trailer zeigt erstmals Leon – neue Storydetails bestätigt

Neuer Trailer zu Resident Evil 9 Requiem: Leon offiziell bestätigt. Frische Storydetails zu Grace, Gideon und der Umbrella-Spur jetzt im Überblick.

Der neue Trailer zu Resident Evil 9 Requiem bestätigt endgültig, was der vorherige Leak schon angedeutet hat: Leon ist offiziell Teil der Story. Der Clip zeigt ihn in einer frühen Szene an der Seite der FBI-Ermittlerin Grace Ashcroft, beide offenbar in einem Fall verstrickt, der weit über eine einfache Vermisstenmeldung hinausgeht.

Das Video deutet an, dass die Spur zu Victor Gideon führt, einem ehemaligen Umbrella-Wissenschaftler, der nach dem Zusammenbruch des Konzerns ein eigenes Gebäude übernahm. Grace wird direkt zu ihm geschickt, während Leon vor Ort eingreift und eine düstere Erkenntnis andeutet: „Would you like to see what’s hidden under the hood?“

Damit setzt Resident Evil 9 Requiem stärker auf Ermittlungen, Verschwörungen und persönliche Verbindungen als zunächst erwartet.

