Resident Evil 9 Requiem: PlayStation-Leak bestätigt Auftritt von Leon S. Kennedy

Manchmal reicht ein einziger Store-Eintrag, um Wochen voller Spekulationen mit einem Schlag zu beenden. Genau das ist jetzt bei Resident Evil 9 Requiem passiert: Der PlayStation Store hat ein neues Cover ausgespielt, und darauf steht nicht nur Grace, sondern eindeutig auch Leon S. Kennedy.

Für viele Fans ist das ein kleiner Befreiungsschlag, denn Capcom hatte sich seit Ankündigung des Spiels auffällig bedeckt gehalten, wenn es um alte Helden ging. Die Darstellung wirkt außerdem zu konkret, um ein Fehler zu sein. M

Mehrere Nutzer berichten, dass das Motiv parallel in ihren Stores auftauchte. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Capcom – bewusst oder unbewusst – die eigene Überraschung für die Game Awards vorweggenommen hat.

Warum Leon für Resident Evil 9 Requiem ein Gamechanger ist

Mit Grace etabliert Capcom eine neue Perspektive auf die Reihe: weniger routiniert, verletzlicher, mehr im klassischen Survival-Horror verwurzelt. Leon dagegen steht für Erfahrung, Präzision und einen direkteren Kampfansatz. Wenn beide tatsächlich spielbar sind (oder ihre Kampfstile parallel im Fokus stehen), kann Resident Evil 9 Requiem deutlich stärker auf Kontraste setzen als frühere Teile.

Das passt zu dem, was man bereits vom ersten Gameplay-Material kennt. Grace wirkt darin eher improvisiert, ihr Kampfstil erinnert zwar an Resident Evil 4, bleibt aber spürbar weniger militärisch. Wenn Leon mit eigenen Fähigkeiten dazukommt, entsteht ein natürlicher Dualismus: zwei Figuren, zwei Spielweisen, und damit potenziell ein dynamischeres Pacing.

Noch ist unklar, ob Capcom kapitelweise zwischen beiden wechselt oder ob bestimmte Missionen parallel existieren. Die Rückkehr eines Klassiker-Helden sorgt aber automatisch für höhere Erwartungen, und setzt den Ton dafür, wie ambitioniert Capcom mit Resident Evil 9 Requiem wirklich sein will.

Grace und Leon erstmals gemeinsam auf dem geleakten Resident Evil 9 Requiem-Cover

Der perfekte Moment für die Enthüllung

Dass der Leak nur zwei Tage vor den Game Awards auftaucht, wirkt fast schon zu passend. Der PlayStation Store ist bekannt dafür, Dinge immer mal wieder etwas zu früh preiszugeben, und bisher lag er selten daneben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort das erste offizielle Leon-Material sehen, ist entsprechend hoch. Der Leak verstärkt somit nur die Neugier. Vielleicht sogar mehr, als Capcom beabsichtigt hat.

Die Rückkehr von Leon zeigt vor allem eins: Resident Evil 9 Requiem will nicht nur nostalgisch funktionieren, sondern die Brücke schlagen zwischen Tradition und Modernisierung. Genau dieser Mix könnte darüber entscheiden, ob das neunte Hauptspiel zu einem der stärkeren Teile der Reihe gehört, oder lediglich auf bekannte Gesichter setzt.

Wie wirkt das neue Cover auf euch: cleverer Tease oder ungewollte Enthüllung?