Resident Evil 9 Requiem: PlayStation-Leak bestätigt Auftritt von Leon S. Kennedy

Manchmal reicht ein einziger Store-Eintrag, um Wochen voller Spekulationen mit einem Schlag zu beenden. Genau das ist jetzt bei Resident Evil 9 Requiem passiert: Der PlayStation Store hat ein neues Cover ausgespielt, und darauf steht nicht nur Grace, sondern eindeutig auch Leon S. Kennedy.
Für viele Fans ist das ein kleiner Befreiungsschlag, denn Capcom hatte sich seit Ankündigung des Spiels auffällig bedeckt gehalten, wenn es um alte Helden ging. Die Darstellung wirkt außerdem zu konkret, um ein Fehler zu sein. M
Mehrere Nutzer berichten, dass das Motiv parallel in ihren Stores auftauchte. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Capcom – bewusst oder unbewusst – die eigene Überraschung für die Game Awards vorweggenommen hat.
Warum Leon für Resident Evil 9 Requiem ein Gamechanger ist
Mit Grace etabliert Capcom eine neue Perspektive auf die Reihe: weniger routiniert, verletzlicher, mehr im klassischen Survival-Horror verwurzelt. Leon dagegen steht für Erfahrung, Präzision und einen direkteren Kampfansatz. Wenn beide tatsächlich spielbar sind (oder ihre Kampfstile parallel im Fokus stehen), kann Resident Evil 9 Requiem deutlich stärker auf Kontraste setzen als frühere Teile.
Das passt zu dem, was man bereits vom ersten Gameplay-Material kennt. Grace wirkt darin eher improvisiert, ihr Kampfstil erinnert zwar an Resident Evil 4, bleibt aber spürbar weniger militärisch. Wenn Leon mit eigenen Fähigkeiten dazukommt, entsteht ein natürlicher Dualismus: zwei Figuren, zwei Spielweisen, und damit potenziell ein dynamischeres Pacing.
Noch ist unklar, ob Capcom kapitelweise zwischen beiden wechselt oder ob bestimmte Missionen parallel existieren. Die Rückkehr eines Klassiker-Helden sorgt aber automatisch für höhere Erwartungen, und setzt den Ton dafür, wie ambitioniert Capcom mit Resident Evil 9 Requiem wirklich sein will.
Der perfekte Moment für die Enthüllung
Dass der Leak nur zwei Tage vor den Game Awards auftaucht, wirkt fast schon zu passend. Der PlayStation Store ist bekannt dafür, Dinge immer mal wieder etwas zu früh preiszugeben, und bisher lag er selten daneben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort das erste offizielle Leon-Material sehen, ist entsprechend hoch. Der Leak verstärkt somit nur die Neugier. Vielleicht sogar mehr, als Capcom beabsichtigt hat.
Die Rückkehr von Leon zeigt vor allem eins: Resident Evil 9 Requiem will nicht nur nostalgisch funktionieren, sondern die Brücke schlagen zwischen Tradition und Modernisierung. Genau dieser Mix könnte darüber entscheiden, ob das neunte Hauptspiel zu einem der stärkeren Teile der Reihe gehört, oder lediglich auf bekannte Gesichter setzt.
Wie wirkt das neue Cover auf euch: cleverer Tease oder ungewollte Enthüllung?
das ist ein witz von euch oder? ohne spoiler von euch einfach mal sowas 3 tage vor den gameawards in die überschrift packen und damit jeden spoilern ist ja wohl ein witz?!
wie unsensibel kann man sein? danke für nichts! meine F*** güte
Der Hinweis basiert auf einem öffentlich sichtbaren PS-Store-Leak, der bereits breit im Netz kursiert. Da das Motiv ohne Umwege einsehbar war, stammt der Leak natürlich nicht von uns, wir berichten lediglich darüber, weil es ein relevantes News-Thema ist.
Game of year wegen leon……………………………..
natürlich, leon bester mann 🙂 zumindest was resident evil angeht. aber an sich schon einer der BESTEN übergreifend. schade nur, dass man hier so klick-hungrig ist, dass man das für jeden sichtbar in die überschrift packt, auch wenn man es garnicht lesen möchte. bei anderen news wird dann ominös drum herum geschwafelt und man muss drauf klicken, um zu erfahren worum es geht… bei sowas ´´wichtigem´´ wird es achtlos in die überschrift geklatscht und damit die enthüllung auf den gameawards komplett zerstört… danke