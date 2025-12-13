Resident Evil 9 Requiem: Leon ist kein Horrorheld mehr, und genau das ist der Plan

Capcom hat bei den Game Awards 2025 bestätigt, dass Leon S. Kennedy in Resident Evil 9 Requiem eine zentrale Rolle übernimmt. Der entscheidende Punkt ist, dass das Spiel einen bewussten Wechsel zwischen Horror und Action nutzt, um Spannung gezielt zu steuern.
Zwei Protagonisten, ein kalkulierter Rhythmus
Resident Evil 9 Requiem erzählt eine zusammenhängende Geschichte, wechselt dabei aber regelmäßig die Perspektive. Neben dem neuen Charakter Grace kehrt mit Leon ein Serienveteran zurück. Laut Director Akifumi Nakanishi gegenüber Automaton ist genau dieser Kontrast der Kern des Designs: Während Grace als unsicherer, ängstlicher Charakter klassische Horror-Spannung erzeugt, fungiert Leon als kontrollierter Gegenpol.
Capcom beschreibt den Wechsel zwischen beiden Spielfiguren sinngemäß wie einen Temperatursturz – nach intensiven Actionpassagen folgt wieder pure Anspannung. Kein Zufall, sondern bewusstes Pacing. Spieler sollen sich nie dauerhaft an Angst oder Adrenalin gewöhnen, sondern ständig neu reagieren müssen.
Leon als Spannungsventil – nicht als Horrorfigur
Nakanishi macht keinen Hehl daraus, dass Leon kein typischer Horror-Protagonist mehr ist. Zu erfahren, zu kampferprobt, zu abgeklärt. Genau deshalb sind seine Abschnitte stärker actionorientiert. Nahkampf, dynamische Bewegungen und Mechaniken, die klar an Resident Evil 4 erinnern, bilden die Grundlage seines Gameplays.
Producer Masato Kumazawa betont, dass Vorkenntnisse der Serie nicht nötig seien. Entscheidend sei nicht Leons Vergangenheit, sondern seine Haltung im Hier und Jetzt. Ein älterer Charakter, der Verantwortung übernimmt, ohne Pathos oder Selbstinszenierung. Dass er dabei mit trockenen Kommentaren und subtiler Ironie agiert, passt zur Neuausrichtung.
Resident Evil 9 Requiem will somit nicht permanent eskalieren. Leon ist kein Ersatz für Horror, sondern ein bewusst eingesetztes Spannungsventil. Nach seinen Abschnitten fühlt sich das nächste Zusammentreffen mit Grace intensiver an, und umgekehrt.
Historisch betrachtet ist das ein Schritt weg vom Einheitsgefühl früherer Teile. Statt sich zwischen Horror (RE7) oder Action (RE6) zu entscheiden, kombiniert Capcom beides, strukturell getrennt, dramaturgisch verzahnt. Branchenweit ist das ein interessantes Signal: Horror wird nicht abgeschwächt, sondern rhythmisiert.
Mit Release am 27. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC setzt Capcom auf ein kalkuliertes Wechselspiel statt Dauerstress. Ob dieses Design aufgeht, entscheidet sich im Zusammenspiel beider Figuren – Leon liefert dafür jedenfalls mehr als nur Fanservice.
ich möchte festhalten, dass ich mich natürlich enorm freue, wenn das spiel gut wird. die chance besteht, dass ein knaller spiel wird und leon dreckig sterben zu lassen wäre auch das einzige, was sie machen könnten, damit ich das spiel nicht kaufe. bei allem anderen wird das spiel natürlich gekauft…. dass man so vorsichtig sein muss und nicht zu viel erwarten sollte ist trotzdem schade.
Capcom haben mit dem Einsatz zweier völlig unterschiedlicher Charaktere & individuellen Spielstilen bei mir den genau richtigen Nerv getroffen und haben dahingehend mein vollstes Vertrauen.
Mein meist erwartetes Game 2026!!
klar hat leon schon immer einen action anteil aber im vergleich zu christ redfield, war das noch näher an suvival horror (ich mag chris redfield und seine spiele/kampagnen trotzdem sehr!)
keine lust, dass man jetzt den ballerknaben aus leon machen möchte und für etwas grusel mit der hässlichen tante rumlaufen muss. wenn capcom nachher nur wenig leon drinnen hat, bin ich angesäuert.
wenn cacom leon sterben lässt, h a s s e ich capcom.
wird das selbe wie immer (was gut ist) und könnte durch dumme ideen (open world, zu wenig leon, leon sterben lassen) das gesamte resident evil zerstören
Kann es sein das das spiel semi open world wird und man mit den Porsche von eine location zu nächsten fahren muss sowie mit den Boot in resi4 Remake? Das code Veronica soll ja so aufgebaut sein nur mit den Motorrad für chlaire laut den leaks. Ich würde das beides abfeiern in beiden Fällen. Was den Wechsel angeht ist auch nur eine Vermutung aber ich glaube selbst das Inventar ist so aufgebaut sprich leon kriegt das Koffer Inventar aus resi4 und Grace aus resi7. Auch das Kamera system soll das zusätzliche unterstreichen. Das einzige wo ich skeptisch bin wie der Wechsel eingeleitet wird wenn es Episoden artig sein sollte wie in revelations dann würde mich das ständig rausreissen. Finde bis jetzt das nur alan wake 2 das super hinbekommen hat. Übrigens in der deluxe Edition kriegt man die Leder Jacke aus teil4 für leon ^^ Danke capcom braucht man kein mods benutzen