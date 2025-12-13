Resident Evil 9 Requiem: Leon ist kein Horrorheld mehr, und genau das ist der Plan

Capcom hat bei den Game Awards 2025 bestätigt, dass Leon S. Kennedy in Resident Evil 9 Requiem eine zentrale Rolle übernimmt. Der entscheidende Punkt ist, dass das Spiel einen bewussten Wechsel zwischen Horror und Action nutzt, um Spannung gezielt zu steuern.

Zwei Protagonisten, ein kalkulierter Rhythmus

Resident Evil 9 Requiem erzählt eine zusammenhängende Geschichte, wechselt dabei aber regelmäßig die Perspektive. Neben dem neuen Charakter Grace kehrt mit Leon ein Serienveteran zurück. Laut Director Akifumi Nakanishi gegenüber Automaton ist genau dieser Kontrast der Kern des Designs: Während Grace als unsicherer, ängstlicher Charakter klassische Horror-Spannung erzeugt, fungiert Leon als kontrollierter Gegenpol.

Capcom beschreibt den Wechsel zwischen beiden Spielfiguren sinngemäß wie einen Temperatursturz – nach intensiven Actionpassagen folgt wieder pure Anspannung. Kein Zufall, sondern bewusstes Pacing. Spieler sollen sich nie dauerhaft an Angst oder Adrenalin gewöhnen, sondern ständig neu reagieren müssen.

Leon als Spannungsventil – nicht als Horrorfigur

Nakanishi macht keinen Hehl daraus, dass Leon kein typischer Horror-Protagonist mehr ist. Zu erfahren, zu kampferprobt, zu abgeklärt. Genau deshalb sind seine Abschnitte stärker actionorientiert. Nahkampf, dynamische Bewegungen und Mechaniken, die klar an Resident Evil 4 erinnern, bilden die Grundlage seines Gameplays.

Producer Masato Kumazawa betont, dass Vorkenntnisse der Serie nicht nötig seien. Entscheidend sei nicht Leons Vergangenheit, sondern seine Haltung im Hier und Jetzt. Ein älterer Charakter, der Verantwortung übernimmt, ohne Pathos oder Selbstinszenierung. Dass er dabei mit trockenen Kommentaren und subtiler Ironie agiert, passt zur Neuausrichtung.

Resident Evil 9 Requiem will somit nicht permanent eskalieren. Leon ist kein Ersatz für Horror, sondern ein bewusst eingesetztes Spannungsventil. Nach seinen Abschnitten fühlt sich das nächste Zusammentreffen mit Grace intensiver an, und umgekehrt.

Historisch betrachtet ist das ein Schritt weg vom Einheitsgefühl früherer Teile. Statt sich zwischen Horror (RE7) oder Action (RE6) zu entscheiden, kombiniert Capcom beides, strukturell getrennt, dramaturgisch verzahnt. Branchenweit ist das ein interessantes Signal: Horror wird nicht abgeschwächt, sondern rhythmisiert.

Mit Release am 27. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC setzt Capcom auf ein kalkuliertes Wechselspiel statt Dauerstress. Ob dieses Design aufgeht, entscheidet sich im Zusammenspiel beider Figuren – Leon liefert dafür jedenfalls mehr als nur Fanservice.