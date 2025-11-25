Resident Evil 9 Requiem setzt auf radikale Trial-and-Error-Horrorformel

Resident Evil steht nicht für Experimente, sondern für Tradition, sollte man meinen. Doch wenn man Masato Kumazawa zuhört, dem Producer von Resident Evil 9 Requiem, dann wird klar, dass dieses Spiel das größte Horror-Labor ist, das Capcom seit Jahren betrieben hat.

Das geht aus einem ausführlichen Interview hervor, das Checkpoint Gaming mit Kumazawa führen konnte. Und darin steckt eine Überraschung, die man in dieser Form selten hört. Resident Evil 9 Requiem ist das Projekt mit den meisten Trial-and-Error-Phasen in der gesamten Serie.

Während Fans in den ersten Trailern vor allem die Rückkehr nach Raccoon City bemerken, wirkt intern vor allem eines wichtig: die Frage, wie man Spieler 2025 noch wirklich erschrecken kann, wenn das Genre seit Jahren jede Tricksammlung durchgekaut hat. Kumazawas Antwort: viel ausprobieren, viel verwerfen, und lieber zu viel testen als zu wenig.

Horror aus Schul-Geisterhäusern statt Hollywood-Blaupause

Kumazawa erklärt, dass ein Großteil der Horror-Inspirationen aus seinem privaten Umfeld stammt, und erstaunlich bodenständig ist. In Japan gehören Schulfeste mit improvisierten Geisterhäusern zum Alltag. Genau dort beobachtet der Producer, warum bestimmte Szenen funktionieren: Was macht Angst aus? Wo entsteht Unbehagen? Und wie lässt sich das in moderne Spielmechanik übersetzen?

Zusätzlich sammelt das Team Erfahrungen aus Horrorfilmen, persönlichen Storys und Gesprächen. Das Ergebnis ist ein Ideenpool, der nicht einfach vertraute RE-Strukturen kopiert, sondern Mechaniken kombiniert, die sich situativ anpassen. Laut Kumazawa sollen Spieler unabhängig vom eigenen Spielstil „auf unterschiedliche Arten“ erschreckt werden.

Resident Evil 9 Requiem spielt nicht nur in Raccoon City

Die Raccoon-City-Szenen sind nur ein Teil des Spiels. Die Demo, die viele Medien testen konnten, zeigt bereits ein ganz anderes Szenario. Resident Evil 9 Requiem will bekannte Orte neu interpretieren, ohne dabei alte Texturen oder Layouts zu recyceln. Kumazawa spricht davon, dass selbst Umgebungen wie Krankenhäuser, die es bereits in Resident Evil 3 oder Outbreak gab, ästhetisch komplett neu gedacht wurden. Andere Farbpaletten, andere Strukturen, mehr Verwirrung – klassische Survival-Horror-Tools für Spieler, die sich verloren fühlen sollen.

Eine der wichtigsten Designentscheidungen betrifft jedoch die neue Hauptfigur Grace, eine FBI-Analystin ohne Kampfausbildung. Sie ist zwar vertraut mit Waffen, aber kein Leon, kein Chris, und dementsprechend viel verletzlicher. Capcom will, dass Spieler mit ihr Angst empfinden. Das knüpft an klassische RE-Tugenden an: wenig Ressourcen, wenig Heilung, eingeschränkte Verteidigung.

Resident Evil 9 Requiem soll zwar moderne Elemente bieten, bleibt aber näher an der Survival-Horror-Wurzel als die Action-lastigen Ableger der letzten Jahre.

Trial and Error als Monsterdesign

Die stärkste Aussage aus dem Checkpoint-Interview betrifft den Entwicklungsprozess. Das Monster aus der Demo war ursprünglich klein und zu harmlos. Erst durch mehrere Iterationen wurde es zu dem riesigen, strategisch agierenden Verfolger, der in aktuellen Hands-on-Berichten hervorsticht. Auch Licht wird eine größere Rolle spielen, als die Demo andeutet. Der Gegner manipuliert es gezielt, um die Jagd zu verstärken. Laut Kumazawa sind jedoch mehrere Licht-Features noch geheim.

Wenn Capcom dem eigenen Entwickler glaubt, dann ist Resident Evil 9 Requiem kein nostalgisches Wiederaufwärmen, sondern ein mutiger Versuch, den Schrecken neu zu definieren. Mehr Risiko, mehr Iterationen, mehr Experimente, und deutlich mehr Trial and Error, als man es einer AAA-Produktion zutrauen würde.