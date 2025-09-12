Resident Evil 9 Requiem: Trailer 2 läutet eine neue Ära des Horrors ein

„Requiem für die Toten. Albtraum für die Lebenden.“ Mit diesem Satz schlägt der zweite Trailer zu Resident Evil 9 Requiem eine beunruhigende Richtung ein. Capcom positioniert den kommenden Serienteil klar als Neustart im Survival-Horror-Genre – mit einer Atmosphäre, die weniger auf Action, sondern stärker auf psychologischen Druck setzt.
Spannend ist vor allem, wie der Trailer die Spieler in eine Welt entführt, in der Tod und Überleben bedrohlich nah beieinanderliegen. Mit der Veröffentlichung am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 könnte sich hier tatsächlich ein Kurswechsel anbahnen, der Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen fordert.
Bleibt die Frage: Geht Capcom mit Requiem endlich den Schritt, den viele seit Jahren fordern – zurück zum reinen Survival-Horror?
Eine der letzten traditionellen Urgesteine im Gaming, bei der man bedenkenlos seine Investition im Vorfeld tätigen kann und feinstgeschliffenes Erlebnis auf dem Silbertablett zum Release serviert bekommt.
Ich weiß nicht, was mich mehr gruselt, der bisher vorgestellte Inhalt des neuen Resident Evil oder die Tatsache, dass die heute vorherrschende kurze Aufmerksamkeitsspanne junger Gamer nicht in der Lage ist zu benennen, was die Reihe groß gemacht hat & für was sie steht.
Shut up & take my money!
Also weiß nicht wie man bei den trailer noch skeptisch sein kann. Das spiel wird suppi und der typ sieht nicht wie Leon (als zombie) aus. Ich frage mich nur wo das hotel liegt laut lore in raccon city aber wie kann raccon city so beliebt sein wenn Grace ihre nach Forschungen macht wenn es doch weg gebommt wurde?!?! Ich bin aufjedenfall gespannt capcom weiß wie man trailer macht