Resident Evil 9 Requiem: Trailer 2 läutet eine neue Ära des Horrors ein

„Requiem für die Toten. Albtraum für die Lebenden.“ Mit diesem Satz schlägt der zweite Trailer zu Resident Evil 9 Requiem eine beunruhigende Richtung ein. Capcom positioniert den kommenden Serienteil klar als Neustart im Survival-Horror-Genre – mit einer Atmosphäre, die weniger auf Action, sondern stärker auf psychologischen Druck setzt.

Spannend ist vor allem, wie der Trailer die Spieler in eine Welt entführt, in der Tod und Überleben bedrohlich nah beieinanderliegen. Mit der Veröffentlichung am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 könnte sich hier tatsächlich ein Kurswechsel anbahnen, der Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen fordert.

Bleibt die Frage: Geht Capcom mit Requiem endlich den Schritt, den viele seit Jahren fordern – zurück zum reinen Survival-Horror?