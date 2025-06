Resident Evil 9 Requiem – Warum Capcom diesmal alles anders (und gleichzeitig vertraut) macht

Resident Evil gehört zu den wenigen Serien, die sich regelmäßig neu erfinden, ohne dabei ihren Kern zu verlieren. Mal rückblickend auf starre Kamerawinkel der PS1-Ära, mal tief verankert im Ego-Horror à la „Resident Evil 7“ – Capcoms kommender Titel „Resident Evil 9 Requiem“ bringt diese beiden Ansätze erstmals systematisch zusammen. In der aktuellen Demo auf dem Summer Game Fest, aus der Xbox Wire einige Eindrücke zusmamenfasst, wurde schnell klar: „Resident Evil 9 Requiem“ will nicht nur nostalgisch anknüpfen, sondern etwas Eigenes daraus formen.

Im Mittelpunkt steht Grace Ashcroft, FBI-Analystin, ohne Kampfausbildung, dafür mit einer ordentlichen Portion Pech. Ihr erster Auftritt: kopfüber an ein metallisches Bett gefesselt, während jemand – oder etwas – ihr Blut entnimmt. Ein Auftakt, der bewusst nicht auf „Heldin mit Waffe“ setzt, sondern auf Verwundbarkeit. Genau diese Perspektive durchzieht die gesamte Demo.

Survival Horror in seiner reinsten Form

Was folgt, ist kein Actionfeuerwerk, sondern klaustrophobischer Survival Horror in Reinform. Kein Missionsziel, keine Wegpunkte – nur eine verlassene Klinik, die visuell irgendwo zwischen RE2 und P.T. liegt. Mit einer gefundenen Taschenlampe tastet man sich durch schummrige Flure, löst ein klassisches Puzzle rund um Sicherungskästen und versperrte Türen, durchsucht medizinische Zimmer nach Hinweisen. Das Spiel spielt dabei weniger mit Jumpscares als mit der Erwartung davor. „Resident Evil 9 Requiem“ erzeugt Spannung durch Unsicherheit – und durch eine Protagonistin, die hörbar mit der Situation überfordert ist.

Spannend ist vor allem, wie flexibel der Perspektivwechsel umgesetzt wurde. First- und Third-Person lassen sich jederzeit wechseln – und das ist mehr als nur Komfort – es ist eine bewusste Designentscheidung. Beide Perspektiven sind durchdacht und vollständig animiert – inklusive kontextsensitiver Reaktionen von Grace. Je nach Sichtweise verschieben sich dabei Atmosphäre und Nähe zum Geschehen spürbar, ohne dass das Spiel je den Eindruck vermittelt, eine der beiden sei die „richtige“ Wahl.

Ein neuer Schrecken auf alten Spuren

Der eigentliche Höhepunkt der Demo war die Form eines neuen Gegentyps, der stark an Mr. X oder den Regenerator erinnert, dabei aber noch etwas weniger berechenbar wirkt. Dieses Wesen – wohl ein mutiertes Klinikpersonal – taucht nicht mit großem Knall auf, sondern wird vorsichtig aufgebaut. Es riecht, hört, verschwindet durch Lüftungsschächte und greift auch mal indirekt ein, indem es Lichtquellen sabotiert. Das wird weniger als ein programmiertes Skript und mehr als eine eigene Bedrohungslogik beschrieben – ob das in der Vollversion so bleibt, wird sich zeigen.

Beim Gameplay mischt „Resident Evil 9“ Requiem bekannte Elemente mit frischen Details. Wer Flaschen findet, kann damit ablenken. Wer sich auskennt, kann Räume nutzen, um zu verstecken oder Gegner zu verwirren. Alles wirkt weniger wie ein Schießstand, mehr wie ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel.

Der Demoabschluss – eine gelungene Flucht und anschließendes Verschwinden der Heldin in die Dunkelheit – bleibt offen, aber nicht billig inszeniert. Capcom will sich aktuell nicht dazu äußern, ob dieser Spielabschnitt ein Einzelfall ist oder das tonale Fundament des ganzen Spiels bildet. Sicher ist wohl, dass dieser neue Teil bewusst einen Schritt weg von übermächtiger Gegenwehr hin zur klassischen Hilflosigkeit geht – ein Ansatz, den viele Fans vermisst haben dürften.

Grace Ashcroft kämpft sich durch die Dunkelheit – Resident Evil Requiem setzt auf Angst statt Action.

Resident Evil Requiem könnte das Beste aus beiden Welten vereinen

Die Eindrücke von Xbox Wire zeigen, wie groß die Spielwelt ist, wie das Kampfsystem außerhalb dieser Passage funktioniert oder welche Rolle die Story langfristig spielt, bleibt offen. Aber „Resident Evil 9 Requiem“ gibt sich in der Demo so konzentriert wie selten ein Serienableger. Keine übermäßige Action, kein offenkundiger Fanservice – stattdessen Spannung, Unsicherheit und ein beachtlicher technischer Sprung in Sachen Atmosphäre.

Wenn Capcom diesen Ton beibehält und es schafft, das Erlebte sinnvoll in eine größere Spielstruktur einzubetten, steht uns 2025 ein Resident Evil bevor, das sich nicht nur an der Vergangenheit orientiert, sondern sie nutzt, um Neues zu schaffen.

