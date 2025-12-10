Resident Evil 9 Requiem: Warum Leon zurückkehrt – und warum Grace die Serie verändern könnte

Leon kehrt in Resident Evil 9 Requiem zurück, und nun ist auch klar, wie er in das Gesamtbild des Spiels passt. Besonders die mögliche Doppelrolle von Leon S. Kennedy und der neuen Protagonistin Grace Ashcroft sorgt für Diskussionen, und bietet gleichzeitig eine spannende Perspektive darauf, wie Capcom das Franchise weiterentwickeln könnte.

Die Wahl der Protagonisten ist nicht zufällig, sondern erzählerisch strategisch. Da das Setting tatsächlich nach Raccoon City zurückkehrt, braucht es zwei Blickwinkel – einen frischen und einen erfahrenen. Genau diese Kombination könnte Resident Evil 9 Requiem tragen, wie der Insider Dusk Golem erklärt.

Grace Ashcroft: Neue Stimme, neuer Ton, neue Spielrichtung

Wenn Capcom eine neue Figur entwickelt, geschieht das selten ohne funktionale Absicht. Laut dem Insider soll Grace Ashcroft nicht nur als Identifikationsfigur dienen, sondern die Perspektive einer Spielergruppe abbilden, die die frühen Resident Evil-Spiele nie erlebt hat. Raccoon City ist ikonisch, aber für viele nur ein Name. Grace wäre die Eintrittskarte in dieses Trauma, mit eigener Verbindung, eigener Motivation, eigenen Wunden.

Die Idee, sie als Tochter der Journalistin Alyssa Ashcroft aufzubauen, wirkt erzählerisch schlüssig. Dadurch entsteht ein persönlicher Ankerpunkt in einer Stadt, deren Tragödie sich über Generationen zieht. Gleichzeitig eröffnet der „Investigative FBI“-Ansatz eine Tonalität, die das Franchise bisher nur gestreift hat: ein kühler, akribischer Thriller, irgendwo zwischen David Fincher und X-Files. Das wäre ein erkennbarer Stilbruch, aber einer, der den Survival-Horror neu rahmen könnte.

Leon S. Kennedy: Der Mann, der nie wirklich aus Raccoon City entkommen ist

Während viele Resident Evil-Veteranen ihre Geschichten abgeschlossen haben, ist Leon eine Ausnahme. Sein Trauma aus Raccoon City zieht sich durch alle späteren Auftritte, ein Thema, das Capcom nie vollständig aufgelöst hat. Wenn Resident Evil 9 Requiem an den Ort zurückkehrt, der Leons Lebenslauf geprägt hat, wirkt seine Rückkehr fast notwendig.

Dusk Golem betont, dass Leon nicht über die Vergangenheit hinweg ist. Gleichzeitig schwebt die nie ganz geklärte Rolle der US-Regierung über seinem Charakter, einschließlich der politischen Verstrickungen mit Umbrella, der Vertuschungen, der offenen Fragen. In diesem Kontext wäre Leon nicht nur ein Fan-Favorit, sondern eine dramaturgische Antwort auf die zentralen Konflikte des Settings.

Capcoms Chance auf eine Rückkehr zu Wurzeln

Die Verbindung zu Grace schafft zusätzliches Potenzial. Zwei Figuren, die an denselben Ort gebunden sind – eine über persönliche Verluste, die andere über ein nicht abgeschlossenes Schuldgefühl. Beide Wege laufen auf eine gemeinsame Frage hinaus: Wie konfrontiert man eine Stadt, deren Horror nie wirklich begraben wurde?

Sollten die Hinweise stimmen, deutet Resident Evil 9 Requiem auf eine Mischung aus Nostalgie und Neuausrichtung. Die Kombination aus Grace und Leon könnte mehr sein als Fanservice: ein erzählerisches Modell, das Alt und Neu verbindet, ohne sich in Wiederholungen zu verlieren. Wie viel Mut Capcom letztlich aufbringt, wird darüber entscheiden, ob Resident Evil 9 Requiem nur ein Rückblick oder echte Weiterentwicklung wird.