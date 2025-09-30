Resident Evil 9 Requiem: Wenn Entwickler selbst nicht mehr wissen, was gruselig ist

Seit fast 30 Jahren definiert Resident Evil das Genre Survival-Horror, mal atmosphärisch subtil, mal mit der Holzhammer-Jumpscare-Methode. Mit Resident Evil 9 Requiem will Capcom den Fokus klarer auf Horror legen. Doch im Gespräch mit Director Koshi Nakanishi und Produzent Masato Kumazama auf der Tokyo Game Show 2025 wurde schnell klar, dass die Entwickler selbst nicht immer wissen, was ihre Fans wirklich erschreckt.

Nakanishi erklärte gegenüber IGN, dass die Serie immer auf einer Skala zwischen Resident Evil 2 (klassischer Survival-Horror) und Resident Evil 4 (Action-Horror) schwankt. Nach den überladenen Action-Experimenten von Teil 5 und 6 sei jetzt klar, dass Resident Evil 9 Requiem stärker auf die beklemmende Atmosphäre und Ressourcenknappheit setzt – ein „Upgrade des Resident Evil 2-Stils“, wie er es nennt.

„Wir merken erst mit Publikum, ob’s gruselig ist“

Spannend ist Nakanishis Ehrlichkeit: Nach so vielen Projekten im Horror-Genre sei das Team teilweise abgestumpft. „Wir wissen erst, ob es funktioniert, wenn andere es spielen“, sagt er. Vor den ersten Anspiel-Sessions auf Gamescom und Summer Game Fest habe es daher echte Zweifel gegeben, ob Resident Evil 9 Requiem überhaupt Angst auslöst.

Dieses Eingeständnis zeigt, wie schwer es für Entwickler ist, den richtigen Grad an Horror zu treffen. Denn wer jeden Tag Monstren und blutige Szenen entwirft, reagiert irgendwann nicht mehr so wie die Spieler im dunklen Wohnzimmer.

Kein „Hand-Fetisch“ für Grace

Auf die Frage, ob etwas je „zu gruselig“ war, konnte Nakanishi zwar kein konkretes gestrichenes Feature nennen, teilte aber eine kuriose Anekdote: Man habe kurz überlegt, Protagonistin Grace eine abgetrennte Gliedmaße zu verpassen, ganz im Stil der Dauerschäden von Ethan Winters. Am Ende hat das Team die Idee verworfen. Fans dürfen also aufatmen: Grace muss ihre Hände (oder Beine) wohl nicht ständig neu zusammensetzen.

Resident Evil 9 Requiem wird also kein Action-Feuerwerk, sondern ein bewusstes Zurückrudern zu den Wurzeln, mit Fokus auf Spannung statt Dauerfeuer. Dass die Entwickler so offen über ihre Unsicherheit sprechen, macht das Projekt fast sympathischer. Denn Horror ist am Ende Geschmacksache, und die größte Bewährungsprobe wartet ohnehin, wenn Spieler das Pad in die Hand nehmen.