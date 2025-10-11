Resident Evil 9 Requiem: Wichtiger Termin für Fans steht bevor

Die Resident Evil-Reihe gehört seit 1996 zu den Säulen des Survival-Horror-Genres. Mit dem 30. Jubiläum vor der Tür kündigt Capcom nun den nächsten großen Eintrag an: Resident Evil 9 Requiem, der am 27. Februar 2026 erscheint. Wer schon ungeduldig auf die Rückkehr nach Raccoon City wartet, bekommt jetzt endlich einen konkreten Termin für die Vorbestellungen, inklusive einer besonderen Videoüberraschung.

Vorbestellungen starten am 29. Oktober

Capcom hat über X bestätigt, dass die Vorbestellungen für Resident Evil 9 Requiem am 29. Oktober 2025 freigeschaltet werden. Ein genaues Zeitfenster wurde nicht genannt, lediglich „US time“ ist angegeben. Begleitend dazu wird ein spezielles Video veröffentlicht, das die Geschichte der Serie feiert und den Fans einen emotionalen Rückblick bietet.

Für Spieler, die auf frisches Gameplay gehofft hatten, gibt es allerdings eine kleine Enttäuschung: Capcom kündigte an, dass das Video keine neuen Spielszenen zeigen wird. Dennoch könnte es interessante Anspielungen enthalten, sei es zu möglichen Remakes, über die in der Community immer wieder spekuliert wird. Auch die aktuelle Filmproduktion unter der Leitung von Zach Cregger könnte in Ausschnitten gezeigt werden. Ob tatsächlich neue Einblicke kommen, wird sich am 29. Oktober zeigen.

Vorbestellungen für Resident Evil 9 Requiem starten am 29. Oktober – Fans erwartet ein besonderes Jubiläums-Video.

Was das für Fans bedeutet

Solche Termine sind oft mehr als nur Vorbestellungsstarts. Sie bieten Publishern eine Bühne, um Collector’s Editions anzukündigen, neue Details zum Spiel zu verraten oder den Hype mit zusätzlichem Material anzuheizen. Für Fans von Resident Evil ist das eine Gelegenheit, die eigene Sammlung zu erweitern oder sich frühzeitig exklusive Inhalte zu sichern. Wer sich die Serie noch einmal bewusst ins Gedächtnis rufen will, kann das kommende Video also als Pflichttermin einplanen.

Resident Evil 9 Requiem scheint den klassischen Horror-Ansatz der Serie fortzusetzen: Survival, knallharte Gegner und atmosphärische Spannung. Capcoms Strategie, das Jubiläum mit einem symbolträchtigen Event zu begleiten, könnte die Community wieder stärker zusammenbringen und neue Spieler neugierig machen. Ob wir am 29. Oktober neben der Vorbestellung tatsächlich erste Hinweise auf kommende Projekte erhalten, bleibt abzuwarten – spannend wird es allemal.