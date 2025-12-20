Resident Evil 9 Requiem: Wie Capcom Horror und Action trennt

Mit Resident Evil 9 Requiem verfolgt Capcom einen Ansatz, der auf den ersten Blick unspektakulär wirkt, in der Umsetzung aber weitreichende Folgen für das Spielgefühl hat. Die Wahl der Kameraperspektive ist hier keine optionale Komfortfunktion, wie bisher gedacht, sondern ein bewusst eingesetztes Stilmittel, das eng mit Figurenzeichnung, Spannungskurve und Spielmechanik verzahnt ist. Grace und Leon spielen sich nicht nur unterschiedlich, sie fühlen sich grundlegend verschieden an.

Das geht aus einem Interview mit dem Serien-Producer auf Gamemeca hervor, wonach Resident Evil 9 Requiem grundsätzlich den Wechsel zwischen Ich- und Drittperson erlaubt, doch die Entwickler sprechen klare Empfehlungen aus. Diese sind kein Zufall, sondern Teil eines Designs, das Emotionen gezielt lenken will.

Zwei Perspektiven, zwei Emotionen

Grace wird explizit für die Ich-Perspektive gedacht. Sie ist keine kampferprobte Überlebende, sondern eine verunsicherte Ermittlerin, deren Angst offen Teil ihrer Persönlichkeit ist. Die First-Person-Sicht verstärkt genau diesen Zustand. Enge Räume wirken klaustrophobisch, Geräusche lassen sich schlechter verorten, Bedrohungen kommen näher, als einem lieb ist.

Capcom nutzt etwa Atemgeräusche, Zittern und eingeschränkte Sichtfelder, um Horror nicht zu inszenieren, sondern wirklich spürbar zu machen. Angst entsteht hier nicht durch permanente Schocks, sondern durch Nähe und Kontrollverlust.

Leon dagegen entfaltet sein volles Potenzial in der Third-Person-Ansicht. Seine Erfahrung, sein Waffenarsenal und seine Beweglichkeit profitieren von Übersicht und klarer Raumwahrnehmung. Die Kamera erlaubt präzises Zielen, taktische Bewegung und dynamische Kämpfe. Das passt nicht nur zum Gameplay, sondern zur Figur selbst. Leon ist jemand, der Situationen im Griff hat, zumindest meistens. Die Perspektive unterstreicht laut Producer Masato Kumazawa diese Rolle, ohne sie erklären zu müssen.

Wie Resident Evil 9 Requiem Horror und Action gezielt trennt

Entscheidend ist jedoch, wie Capcom beide Ansätze miteinander kombiniert. Das Spiel versteht sich bewusst als Kontrast-Erlebnis. Horror und Action stehen nicht nebeneinander, sondern wechseln sich ab. Nach actionreichen Sequenzen mit Leon fühlt sich die Rückkehr zu Grace automatisch intensiver an. Nicht, weil Gegner plötzlich stärker werden, sondern weil dem Spieler Sicherheit, Übersicht und Ressourcen entzogen werden. Dieser Wechsel funktioniert wie ein Spannungsverstärker. Horror entsteht hier durch Rhythmus und auch nicht durch Dauerbeschuss.

Ein zentrales Element dabei ist die Ressourcenknappheit in Graces Abschnitten. Diese orientieren sich klar am klassischen Survival-Horror, wie man ihn aus Resident Evil 2 Remake kennt. Munition ist begrenzt, Heilitems sind rar, Ausweichmöglichkeiten eingeschränkt. Nicht jeder Gegner ist dafür gedacht, ausgeschaltet zu werden, und unüberlegtes Schießen führt schnell in eine Sackgasse. Das Spiel zwingt den Spieler, Situationen zu lesen, Risiken abzuwägen und Entscheidungen bewusst zu treffen. Angst entsteht nicht aus Lautstärke oder Tempo, sondern aus der Frage, ob die eigenen Mittel überhaupt ausreichen, um weiterzukommen.

Perspektiven und Kontraste

Zusätzliche Tiefe erhält dieses Zusammenspiel durch symbolische Waffen, allen voran den von Kumazawa erwähnten besonderen Revolver. Diese Waffe ist mehr als ein Gameplay-Objekt. Sie taucht in entscheidenden Momenten auf, wird sowohl von Leon als auch von Grace genutzt und fungiert als erzählerische Klammer. Ohne große Worte verbindet sie beide Figuren miteinander und macht deutlich, dass ihre Perspektiven Teil einer gemeinsamen Geschichte sind.

Resident Evil 9 Requiem versucht nicht, Horror und Action zu vermischen. Stattdessen setzt Capcom auf klare Trennung. Perspektive, Ressourcenmanagement und Kontraste greifen ineinander und erzeugen Spannung nicht durch Überforderung, sondern durch gezielte Wechsel. Das ist vielleicht kein radikaler Neuanfang, aber ein durchdachter Schritt zurück zu dem, was Resident Evil immer ausgezeichnet hat: Angst, die aus Design entsteht, nicht aus Effekthascherei.

In dem Interview wurde außerdem bestätigt, dass weitere Resident Evil-Spiele in Planung sind. Details dazu gibt es jedoch nicht.