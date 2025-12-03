Resident Evil 9 Requiem zeigt endlich Combat-Gameplay, aber der größte Fan-Wunsch bleibt offen

Capcom hat endlich geliefert, zumindest teilweise. Nach Monaten voller Andeutungen, Bühnenpräsentationen und atmosphärischer Trailer gibt es erstmals echtes Combat-Gameplay aus Resident Evil 9 Requiem. Ein kurzer Clip, der in einer japanischen TV-Sondersendung lief, zeigt Grace Ashcroft in einer neuen Zone, wie sie mit der Pistole mehrere Zombies ausschaltet.

Die Kamera sitzt nah, die Bewegungen erinnern klar an Resident Evil 4, nur moderner, sauberer animiert und mit klar erkennbarem Fokus auf Lesbarkeit statt Action-Overkill. Das Material stammt aus einer zensierten japanischen Fassung. Insider wie Dusk Golem weisen darauf hin, dass Gore und Blutgehalt international deutlich höher ausfallen dürften. Der Clip vermittelt also nur die halbe Wahrheit, aber die Struktur des Gameplays lässt schon gut erkennen, wohin die Reise geht.

Leon S. Kennedy: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Dass die Action-Premiere ausgerechnet nicht genutzt wurde, um Leon Kennedy endlich zu bestätigen, sorgt bei vielen Fans für ein Déjà-vu. Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten. Angeblich soll Leon als zweiter spielbarer Charakter zurückkehren und vor allem das Combat-Fundament des Spiels prägen. Mal heißt es, er spiele storyseitig eine große Rolle, mal wird behauptet, Grace und Leon sollen Doppelprotagonisten wie in Resident Evil 2 bilden.

Capcom hält sich dazu weiter bedeckt. Produzent Masato Kumazawa hat die Spekulationen zuletzt kommentiert, aber weder etwas bestätigt noch ausgeschlossen. Und genau deshalb bleibt der Raum für Interpretationen groß. Wenn die Reihe eine Figur hat, die man als „Combat-Versicherung“ bezeichnen kann, dann Leon. Dass er vor dem Release am 27. Februar noch enthüllt wird, ist nicht unwahrscheinlich, aber der Zeitrahmen dafür wird langsam eng.

There was some new Resident Evil Requiem gameplay of a new area with Grace fighting a zombie in the Resident Evil special program that aired on Japanese television. pic.twitter.com/FToPeqi4HW — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 3, 2025

Es wirkt stimmig, aber Capcom spielt auffällig vorsichtig

Das neue Material zeigt, dass Resident Evil 9 Requiem spielerisch viel weiter ist, als sein bislang zurückhaltendes Marketing vermuten lässt. Die Animationen sitzen, die Trefferreaktionen wirken solide, und Grace scheint kein bloßer Lückenfüller zu sein, sondern ein echter Charakter mit eigenem Kampfstil.

Die zurückhaltende Kommunikation rund um Leon ist dagegen merkwürdig. Entweder hält Capcom bewusst die Spannung hoch oder Leon spielt eine andere Rolle, als viele erwarten. Beides ist möglich. Was man sicher sagen kann: Resident Evil 9 Requiem wirkt stabil, atmosphärisch und klar strukturiert. Wenn der Rest des Spiels auf diesem Niveau bleibt, steht uns ein starker Serienteil bevor.