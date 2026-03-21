Resident Evil: Code Veronica – Dream-Team der Remake-Serie übernimmt das Ruder

Das spekulierte Remake von „Resident Evil: Code Veronica“ wird laut Insider-Berichten von Kazunori Kadoi und Yasuhiro Anpo geleitet, dem Erfolgs-Duo hinter den Neuauflagen von Teil 2 und 4. Damit liegt das Projekt in den Händen derer, die Capcoms moderne Remake-Formel maßgeblich definiert haben.

Die Regie-Wahl für „Resident Evil: Code Veronica“ ist die wichtigste Nachricht für Fans seit der Bestätigung des Projekts. Kadoi und Anpo haben mit dem Resident Evil 2 Remake bewiesen, wie man klassisches Survival-Horror-Feeling in moderne Third-Person-Action übersetzt, ohne die Atmosphäre zu opfern. Dass genau dieses Team nun Claire Redfields Abenteuer auf Rockfort Island anfasst, nimmt dem Projekt den Status eines „Nebenprojekts“ und rückt es auf eine Stufe mit den großen Mainline-Remakes.

Warum das Duo entscheidend ist

„Resident Evil: Code Veronica“ gilt unter Fans als der „eigentliche“ dritte Teil der Reihe, kämpfte aber schon damals mit einem teils frustrierenden Spieldesign und extremen Schwierigkeitsspitzen. Mit „Resident Evil 4 Remake“ hat das Team gezeigt, dass es veraltete Abschnitte nicht nur hübscher macht, sondern spielmechanisch sinnvoll entschlackt.

Besonders die Dynamik zwischen Claire und Steve Burnside benötigt ein feinfühliges Update, um im Jahr 2026 (oder später) zu funktionieren – eine Stärke, die das Duo bereits bei Leon und Ashley bewiesen hat. Da „Resident Evil: Code Veronica“ deutlich mehr auf Horror und Rätsel setzt als der actionreiche vierte Teil, ist die Erfahrung aus dem RE2-Remake hier Gold wert.

Resident Evil Code Veronica Remake is being directed by Kazunori Kadoi & Yasuhiro Anpo, same duo who directed Resident Evil: 2 Remake & Resident Evil: 4 Remake. https://t.co/ICE1GHowJg — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 20, 2026

Capcoms flexible Entwicklungsstruktur

Interessant ist die Einordnung von Insider Dusk Golem zur internen Arbeitsweise. Capcom agiert demnach nicht mehr in starren Teams, sondern lässt Talente zwischen den Projekten rotieren. Das erklärt, warum die Qualität über „Resident Evil Requiem“ und die Remakes hinweg so stabil bleibt – das Know-how fließt direkt von einem Top-Titel in den nächsten. Nach dem massiven Erfolg von „Resident Evil Requiem“ scheint Capcom nun alles daran zu setzen, den Lauf beizubehalten.

Dass die Köpfe hinter den zwei besten Remakes der Seriengeschichte übernehmen, ist das bestmögliche Szenario. „Resident Evil: Code Veronica“ hat das größte Potenzial für eine Generalüberholung, da das Original heute am schwersten zugänglich ist. Die Skepsis, ob Capcom das Spiel „stiefmütterlich“ behandelt, dürfte damit vom Tisch sein. Das hier wird ein echtes Schwergewicht.

Welches Element aus dem Original muss das Team eurer Meinung nach am dringendsten anpassen: Das Backtracking oder den Charakter Steve Burnside?