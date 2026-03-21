Resident Evil: Code Veronica – Dream-Team der Remake-Serie übernimmt das Ruder

Das spekulierte Remake von „Resident Evil: Code Veronica“ wird laut Insider-Berichten von Kazunori Kadoi und Yasuhiro Anpo geleitet, dem Erfolgs-Duo hinter den Neuauflagen von Teil 2 und 4. Damit liegt das Projekt in den Händen derer, die Capcoms moderne Remake-Formel maßgeblich definiert haben.
Die Regie-Wahl für „Resident Evil: Code Veronica“ ist die wichtigste Nachricht für Fans seit der Bestätigung des Projekts. Kadoi und Anpo haben mit dem Resident Evil 2 Remake bewiesen, wie man klassisches Survival-Horror-Feeling in moderne Third-Person-Action übersetzt, ohne die Atmosphäre zu opfern. Dass genau dieses Team nun Claire Redfields Abenteuer auf Rockfort Island anfasst, nimmt dem Projekt den Status eines „Nebenprojekts“ und rückt es auf eine Stufe mit den großen Mainline-Remakes.
Warum das Duo entscheidend ist
„Resident Evil: Code Veronica“ gilt unter Fans als der „eigentliche“ dritte Teil der Reihe, kämpfte aber schon damals mit einem teils frustrierenden Spieldesign und extremen Schwierigkeitsspitzen. Mit „Resident Evil 4 Remake“ hat das Team gezeigt, dass es veraltete Abschnitte nicht nur hübscher macht, sondern spielmechanisch sinnvoll entschlackt.
Besonders die Dynamik zwischen Claire und Steve Burnside benötigt ein feinfühliges Update, um im Jahr 2026 (oder später) zu funktionieren – eine Stärke, die das Duo bereits bei Leon und Ashley bewiesen hat. Da „Resident Evil: Code Veronica“ deutlich mehr auf Horror und Rätsel setzt als der actionreiche vierte Teil, ist die Erfahrung aus dem RE2-Remake hier Gold wert.
Capcoms flexible Entwicklungsstruktur
Interessant ist die Einordnung von Insider Dusk Golem zur internen Arbeitsweise. Capcom agiert demnach nicht mehr in starren Teams, sondern lässt Talente zwischen den Projekten rotieren. Das erklärt, warum die Qualität über „Resident Evil Requiem“ und die Remakes hinweg so stabil bleibt – das Know-how fließt direkt von einem Top-Titel in den nächsten. Nach dem massiven Erfolg von „Resident Evil Requiem“ scheint Capcom nun alles daran zu setzen, den Lauf beizubehalten.
Dass die Köpfe hinter den zwei besten Remakes der Seriengeschichte übernehmen, ist das bestmögliche Szenario. „Resident Evil: Code Veronica“ hat das größte Potenzial für eine Generalüberholung, da das Original heute am schwersten zugänglich ist. Die Skepsis, ob Capcom das Spiel „stiefmütterlich“ behandelt, dürfte damit vom Tisch sein. Das hier wird ein echtes Schwergewicht.
Welches Element aus dem Original muss das Team eurer Meinung nach am dringendsten anpassen: Das Backtracking oder den Charakter Steve Burnside?
„Dreamteam“ xD
ja so verschieden sind Geschmäcker ich fand das Resident Evil 3 Remake so viel besser ist das Resident Evil 2 Remake von dem ich total enttäuscht war. dagegen fand ich das Resident Evil 4 Remake wieder ziemlich geil…
Ist die Frage wie viel Capcom aus Faulheit und Geiz diesmal wieder rausschneidet. die Spiele sollten dann vielleicht auch dieselbe Geschichte erzählen und auch einfach die ganzen geilen Locations, Gegner, Bosse etc beinhalten, anstatt alles sparsam zusammen zu kürzen
das hat die reihe verdient. Wobei ich natürlich auch sagen muss dass ich extrem geil von Capcom für eine endlich Resident Evil 1 2 3 als original version z.B bei GOG verfügbar zu machen den grandioser move ebenso die Dino Crisis Teile es müssten sie einfach mal das Original Code Veronika bei Steam und GOG veröffentlichen, so wie dino crisis 3 und ich wäre extrem happy ach und natürlich die ganzen geilen onimusha Teile die noch fehlen xD
Capcom hat schon extrem geile Marken und sie machen wenigstens einiges richtig im Vergleich zu anderen publishern, denen ihre Vergangenheit komplett egal ist. Ich finde es super, dass sie überall Remakes machen.
ich würde es nur schön finden, wenn sie die ganzen Originalversionen auch überall veröffentlichen würden. das man einfach beide Version kaufen kann. das haben meiner Meinung nach die Spiele einfach verdient und die Spieler auch
Nice was besser kann ganricht passieren alledings mache ich mir über zero sorgen da es das selbe team ist welche das 3 remake gemacht haben was durschnitlich war allerdings auch seperat ways
Die Charaktere, namentlich natürlich Steve & den kompletten Antagonisten Cast.
Während Claire einigermaßen glaubwürdig präsentiert wurde kippte das komplette Szenario für mich am Rest des integrierten, vollständig forciert wirkenden Cast. Dass das Team hinter RE2make & REm4ke dahinter stehen empfinde ich als glücklich bzw. dringend notwendig, sie haben bereits zwei Mal unter Beweis gestellt, dass sie dazu in der Lage sind, etablierte Charaktere hinsichtlich ihrer Persönlichkeit & Glaubwürdigkeit innerhalb der Narrative sinnvoll zu erweitern.
Vielleicht gebe ich dem Code Veronica Remake eine Chance, mich vom desaströsen Eindruck des ursprünglichen Release zu bekehren.