Resident Evil: Code Veronica X Voice Actor deutet Rückkehr als Albert Wesker an

Der Synchronsprecher Craig Burnatowski hat via Social Media bestätigt, bereits 2022 Sprachaufnahmen für ein Projekt innerhalb des Resident Evil-Franchise abgeschlossen zu haben. Damit verdichten sich die Hinweise auf einen baldigen Auftritt des Antagonisten Albert Wesker in einem kommenden Serienteil oder Remake.

Craig Burnatowski, der Albert Wesker bereits in „Resident Evil 4 Remake“ seine Stimme lieh, gab bekannt, dass er vor zwei Jahren für ein damals geheimes Projekt vorgesprochen und die Arbeit daran aufgenommen hat.

Er beschreibt den Prozess als Teil einer „großen Franchise“, womit er direkt auf seine Rolle im Resident-Evil-Universum Bezug nimmt. Da die Aufnahmen bereits 2022 stattfanden, befindet sich das entsprechende Spiel nach technischer Schätzung in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.

Community spekuliert auf Code: Veronica X Remake

Innerhalb der Community, insbesondere auf Plattformen wie Reddit, wird die Information als Indiz für ein Remake von Resident Evil: Code: Veronica X gewertet.

Historischer Kontext: Im Original von Code: Veronica spielt Wesker eine zentrale Rolle für die Handlung rund um die Ashford-Familie und das T-Verónica-Virus.

Im Original von Code: Veronica spielt Wesker eine zentrale Rolle für die Handlung rund um die Ashford-Familie und das T-Verónica-Virus. Alternative Szenarien: Theoretisch könnten die Aufnahmen auch für Resident Evil 9 oder ein Remake von Resident Evil 5 entstanden sein, wobei die zeitliche Abfolge der Capcom-Produktionen häufig auf eine Veröffentlichung im 3- bis 4-Jahres-Rhythmus hindeutet.

Ein Zeitraum von vier Jahren zwischen ersten Aufnahmen (2022) und einer potenziellen Veröffentlichung (2026) ist für moderne AAA-Produktionen im Horror-Genre realistisch. Capcom nutzt für seine aktuellen Titel konsequent die RE Engine, was die Entwicklung durch bestehende Assets und Workflows beschleunigt. Dass Burnatowski erneut verpflichtet wurde, spricht für die Kontinuität des Voice-Casts, die Capcom seit dem Reboot der Reihe mit „Resident Evil 7“ verstärkt verfolgt.

Nüchtern betrachtet ist die Rückkehr von Weskers Sprecher keine Überraschung, wohl aber der frühe Zeitpunkt der Aufnahmen (2022). Dies deutet darauf hin, dass Capcom parallel zu „Resident Evil 4 Remake“ bereits das nächste große Projekt in der Pipeline hatte. Ob es sich um das mechanisch veraltete „Code: Veronica“ oder einen neuen Hauptteil handelt, bleibt Spekulation – die Produktion ist technisch gesehen jedoch bereits im Endspurt.