Resident Evil: Diese Remakes sollen folgen und dürften Fans begeistern

Capcoms Strategie, ältere Resident Evil-Titel in moderner Form neu aufzulegen, scheint weiterzugehen – allerdings mit einem längeren Atem als zuletzt. Nachdem das Remake von Resident Evil 4 2023 erschienen ist, war es bislang ruhig um weitere Neuauflagen. Nun sorgt ein Bericht eines bekannten Insiders für neue Spekulationen – mit konkreten Hinweisen auf die nächsten Titel und deren Zeitplan.

Resident Evil 0 und Code: Veronica im Fokus

Laut dem Insider Dusk Golem auf X, der in der Vergangenheit mehrfach zutreffende Vorabinformationen zu Capcom-Projekten geliefert hat, sollen Resident Evil 0 und Resident Evil – Code: Veronica die nächsten beiden Titel sein, die ein Remake erhalten. Die Veröffentlichung der Neuauflagen sei allerdings erst ab 2027 zu erwarten. Zuerst sei Resident Evil 0 an der Reihe, mit einem geplanten Release im Jahr 2027, gefolgt von Code: Veronica im Jahr 2028.

Beide Spiele gehören zur erweiterten Hauptreihe, wurden aber bisher nicht in Capcoms Remake-Strategie berücksichtigt – ganz im Gegensatz zu den Teilen 2, 3 und 4, die seit 2019 in überarbeiteter Form erschienen sind. Inhaltlich setzt Resident Evil 0 als Prequel unmittelbar vor dem ersten Teil an und beleuchtet die Vorgeschichte der S.T.A.R.S.-Einheit. Code: Veronica wiederum führt die Geschichte von Claire Redfield nach den Ereignissen von Resident Evil 2 fort und stellt eine wichtige Brücke zwischen den frühen Serienablegern dar.

Dass gerade diese beiden Spiele für eine Neuauflage vorgesehen sein könnten, überrascht nicht: Beide bieten eine relevante Erzählbasis für die Gesamtserie und haben durch ihre ursprüngliche Plattform-Exklusivität weniger Sichtbarkeit als andere Teile der Reihe. Ein Remake würde sie technisch wie erzählerisch für ein neues Publikum erschließen.

Quelle mit Vergangenheit – aber ohne Garantie

Trotz der detaillierten Angaben zur geplanten Veröffentlichung sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen. Dusk Golem gilt zwar als gut vernetzt in der Resident Evil-Community und lag in der Vergangenheit oft richtig, aber eben nicht immer. Auch offizielle Bestätigungen von Capcom fehlen bisher. Das Unternehmen hat auf die jüngsten Berichte bislang nicht reagiert – und es ist fraglich, ob sich das zeitnah ändert. Im gleichen Zuge prophezeit der Insider, dass Resident Evil 9 beim Summer Game Fest gezeigt wird.

Für Fans bedeutet das: Abwarten. Sollte sich der Bericht bestätigen, dürften die Remakes frühestens auf den dann aktuellen Konsolengenerationen erscheinen – womöglich sogar für die PS6. Bis dahin bleibt der Fokus auf Capcoms aktuellen und kommenden Titeln, etwa dem nächsten Hauptableger der Reihe, zu dem es bisher allerdings ebenfalls keine konkreten Informationen gibt.