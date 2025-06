Resident Evil im Anmarsch: Neue Retro-Spiele für PlayStation Plus Premium

Sony hat im Rahmen des jüngsten State of Play einige Neuzugänge für den PS Plus Classics-Katalog vorgestellt, die noch in diesem Sommer erscheinen werden. Darunter finden sich sowohl kultige Actiontitel als auch Retro-Perlen aus der PS1-Ära. Besonders interessant: Mit der geplanten Veröffentlichung von Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis im Sommer 2025 wird die klassische Trilogie von Capcom erstmals vollständig auf aktuellen Konsolen spielbar.

Diese Klassiker erscheinen demnächst

Ab dem 17. Juni kehrt Deus Ex zurück – ein Meilenstein des Cyberpunk-Genres, der ursprünglich im Jahr 2000 erschien. Noch im Juni folgen außerdem Myst und Riven, zwei Adventures, die in den 90ern für ihr rätsellastiges Gameplay bekannt wurden. Ebenfalls wieder spielbar sind bald Twisted Metal 3 und Twisted Metal 4 – beide am 15. Juli. Diese beiden Titel setzen auf chaotische Fahrzeugkämpfe, die in dieser Form heutzutage kaum noch vertreten sind.

Mit diesen Spielen wächst der Klassiker-Katalog von PlayStation Plus Premium weiter – besonders für Retro-Fans ein spannender Trend, den Sony konsequent verfolgt.

Resident Evil Klassiker kommen zu PlayStation Plus

Resident Evil 2 & 3: Klassiker in 4K

Etwas weiter in die Zukunft blickt Capcom: Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis sollen im Sommer 2025 folgen. Beide Spiele sind fester Bestandteil der ursprünglichen PS1-Trilogie – Resident Evil 2 von 1998 mit Leon S. Kennedy und Claire Redfield als spielbare Charaktere, Resident Evil 3 mit Jill Valentine im Fokus und deutlich actionorientierter. Letzteres spielt unmittelbar vor Teil 2 und mündet in der kompletten Zerstörung von Raccoon City.

Für das PS Plus-Publikum bedeutet das: Speicherstände, Rückspulfunktion und 4K-Grafik gehören zur Neuauflage – das klassische Gameplay bleibt unangetastet. Unklar ist derzeit noch, ob Nutzer, die diese Spiele bereits digital auf PSP, PS Vita oder PS3 erworben haben, sie erneut kaufen müssen. Bei früheren Titeln wie dem Resident Evil: Director’s Cut war dies nicht der Fall – ein ähnliches Modell wäre also denkbar, ist aber nicht bestätigt.

Sony setzt die Retro-Offensive fort und liefert im Sommer gleich mehrere Klassiker nach. Ob für Nostalgiker oder neugierige Neueinsteiger – es ist für verschiedene Vorlieben etwas dabei. Welche Titel würdet ihr euch als Nächstes im PS Plus Classics-Katalog wünschen?