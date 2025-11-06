Resident Evil Movie: Raccoon City im Schnee – Erste Set-Eindrücke

Neue Setbilder aus Prag werfen erstmals einen Blick auf das, was der kommende Resident Evil Movie zu bieten hat. Die Stadtkulisse erinnert deutlich an Raccoon City, komplett verschneit, mit Polizeiautos und städtischen Details, die das Gefühl der Spiele transportieren. Die Filmadaption will offenbar nicht nur bekannte Figuren zeigen, sondern auch die Welt selbst ernst nehmen.

Regisseur Zach Cregger setzt damit auf Authentizität. Während bisher kaum Storydetails bekannt waren, deuten die Fotos an, dass Winter und Nacht eine wichtige Rolle spielen. Die düstere, kalte Stimmung der Originalspiele könnte so erstmals realistisch auf der großen Leinwand umgesetzt werden.

Action, Chaos und Atmosphäre

Die Aufnahmen zeigen nicht nur verschneite Straßen, sondern auch Szenen mit Explosionen und rasanten Fahrzeugen. Die Dreharbeiten fanden in den Abend- und Nachtstunden statt, was die Spannung und das Bedrohliche der Spiele widerspiegelt. Für die Filmumsetzung könnte das bedeuten, dass klassische Survival-Horror-Elemente wie Bedrohung aus der Dunkelheit mit modernen Actionsequenzen kombiniert werden.

Die Fotos zeigen auch Polizei-Details und Stadtpläne, die klar auf Raccoon City verweisen, aber nicht genau geografisch einzuordnen sind. Das deutet darauf hin, dass der Film eine eigene Version der Stadt erschafft – vertraut für Fans, aber mit eigenem visuellen Ansatz.

https://twitter.com/ROEnetwork/status/1985670620508463237

Dass die Drehorte so detailverliebt gestaltet werden, ist ein interessantes Detail. Dies zeigt, dass der Resident Evil Movie die Spiele ernst nimmt, ohne sie direkt 1:1 zu adaptieren. Fans können auf subtile Hinweise und Easter Eggs hoffen, während gleichzeitig neue Charaktere und Story-Elemente ihren Platz finden könnten.

Wird der Film die Balance zwischen Action und Survival-Horror schaffen? Die ersten Setbilder geben Hoffnung, aber noch bleibt viel Raum für Spekulationen.