Resident Evil – Neue Serie auf Netflix gestartet, finaler Clip online

New Raccoon City präsentiert sich in der Adaption als eine fabrizierte Firmenstadt, die ihnen aufgezwungen wurde, als die Pubertät in vollem Gange war. Doch je mehr Zeit man dort verbringt, desto mehr erkennt man, dass die Stadt mehr ist, als sie scheint, und dass ihr Vater möglicherweise dunkle Geheimnisse verbirgt. Geheimnisse, die die Welt zerstören könnten.

Die neue Adaption spielt über ein Jahrzehnt in der Zukunft: Die Menschheit ist auf unter fünfzehn Millionen Menschen auf der Erde geschrumpft, denen mehr als sechs Milliarden Monster gegenüberstehen – Menschen und Tiere, die mit dem T-Virus infiziert sind. Die Protagonistin Jade kämpft ums Überleben in dieser neuen Welt, während die Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit – über ihre Schwester, ihren Vater und sich selbst – sie weiterhin verfolgen.

