Resident Evil Remake: Erfüllt Capcom endlich den Traum der Fans?

Gerüchte um ein Resident Evil – Code: Veronica Remake verdichten sich. Ankündigung 2026, Release 2027? Was dran ist und warum Fans hoffen dürfen.

Mark Tomson
Mark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Keine Kommentare
Resident Evil Remake

Seit Jahren steht Resident Evil RemakeCode: Veronica ganz oben auf der Wunschliste vieler Resident Evil-Fans. Während Capcom mit den Remakes von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 geliefert hat, blieb ausgerechnet dieser Teil außen vor. Jetzt gibt es neue Hinweise, dass sich das ändern könnte, und dieses Mal klingen sie konkreter als zuvor.

Resident Evil – Code: Veronica Remake 2027?

Laut gut vernetzter Branchenstimme soll das Resident Evil – Code: Veronica Remake im kommenden Jahr offiziell angekündigt werden. Der geplante Release: 2027. Intern scheint Capcom den Zeitplan bereits abgesteckt zu haben, auch weil ein mögliches Resident Evil Zero Remake offenbar erst später folgen soll.

Das sind natürlich keine bestätigten Fakten, sondern Informationen aus dem Umfeld, das in der Vergangenheit öfter richtig lag. Solange Capcom schweigt, bleibt es natürlich ein Gerücht, wenn auch eines mit Substanz.

Claire im Fokus, aber ohne Chris zu opfern

Besonders interessant ist die angebliche kreative Ausrichtung. Claire Redfield soll klar als Hauptfigur positioniert werden. Das ist konsequent, denn Resident Evil: Code: Veronica war immer stärker Claires Geschichte als die vieler anderer Ableger. Gleichzeitig soll Chris Redfield nicht an den Rand gedrängt werden. Stattdessen scheint Capcom beide Figuren sinnvoll zu verzahnen.

Das passt zu Capcoms jüngerer Remake-Philosophie, wonach bekannte Inhalte respektiert, aber erzählerisch verdichtet und modernisiert werden. Wenn das stimmt, könnte Resident Evil – Code: Veronica endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es vor 25 Jahren verdient hätte.

Unklar bleibt, wie weit Capcom gehen will. Ein reines Grafik-Update wäre zu wenig. Erwartet wird ein vollständiges Remake auf Basis der RE-Engine, inklusive moderner Steuerung, überarbeiteter Areale und klarerer Storyführung. Gerade das Original galt als sperrig, stellenweise unfair, atmosphärisch stark, spielerisch aber nicht immer rund.

Noch offen ist auch, wie sich das Remake tonal zwischen klassischem Survival-Horror und moderner Action positioniert. Capcom muss hier sauber balancieren.

Ein Resident Evil – Code: Veronica Remake wäre kein Nostalgie-Projekt, sondern ein echter Lückenschluss in der Serie. Capcom hat das Know-how, keine Frage. Entscheidend wird sein, ob man den Mut hat, das Spiel neu zu denken, ohne seinen Kern zu verlieren. Wenn das gelingt, könnte 2027 ein sehr gutes Jahr für Resident Evil-Fans werden. Wenn nicht, bleibt es ein verpasster Traum.

