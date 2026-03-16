Resident Evil Requiem: 6 Millionen Verkäufe und Bestätigung von Story-DLC

Capcom meldet für „Resident Evil Requiem“ einen neuen Verkaufsrekord. Innerhalb von gut zwei Wochen seit dem Release am 27. Februar 2026 wurden weltweit über 6 Millionen Einheiten abgesetzt. Damit ist der Titel der am schnellsten verkaufte Ableger der gesamten Seriengeschichte.

Die Marke von 6 Millionen verkauften Einheiten markiert einen Meilenstein für das Franchise, das insgesamt nun bei über 183 Millionen verkauften Spielen seit 1996 steht. Der Erfolg von „Resident Evil Requiem“ fällt zeitlich mit dem 30. Jubiläum der Serie am 22. März 2026 zusammen. Capcom nutzt dieses Momentum nicht nur für Rekordmeldungen, sondern kündigt flankierende Maßnahmen an, darunter Orchesterkonzerte in Japan, den USA und Europa sowie eine Kooperation mit Universal Studios Japan.

Story-Expansion und Leon S. Kennedy

Abseits der nackten Verkaufszahlen hat Game Director Koshi Nakanishi eine Story-Erweiterung sowie einen Fotomodus offiziell bestätigt. Die Entwicklung dieser Zusatzinhalte ist bereits im Gange. Während Capcom sich mit konkreten Details zu den Inhalten noch bedeckt hält, verdichten sich die Hinweise auf die inhaltliche Ausrichtung.

Laut internen Berichten soll Leon S. Kennedy die zentrale Rolle im kommenden DLC übernehmen. Ursprünglich war offenbar ein anderer Charakter (Alyssa) im Gespräch, die Entscheidung fiel jedoch zugunsten des Serien-Veteranen. Die Erweiterung dient primär dazu, Versäumnisse der Release-Fassung zu korrigieren und gestrichene Spielabschnitte zu integrieren.

Rückkehr nach Raccoon City und Spencer-Anwesen?

Technisch interessant ist offenbar die geplante Integration von Arealen, die es nicht rechtzeitig in das Hauptspiel geschafft haben. Dazu zählen:

Spencer-Anwesen: Die Ruinen des Schauplatzes aus dem ersten Teil der Serie.

Die Ruinen des Schauplatzes aus dem ersten Teil der Serie. Raccoon City: Ein frei befahrbarer Abschnitt der Stadt.

Inwiefern die Mechanik für das Befahren der Stadtbereiche im Vergleich zu den ursprünglichen Entwürfen angepasst wurde, ist derzeit nicht bekannt. Neben der Story-Erweiterung arbeitet das Team an einem neuen Mini-Spiel. Ob es sich hierbei um den klassischen „Mercenaries“-Modus handelt, bleibt mangels offizieller Bestätigung abzuwarten.

„Resident Evil Requiem“ ist seit dem 27. Februar 2026 verfügbar. Die technische Basis liefert erneut die RE Engine, die auf Immersion und fotorealistische Darstellung setzt. Die kommenden Inhalte (Story-DLC, Fotomodus) werden als digitale Updates nachgereicht. Die langfristige Unterstützung des Titels ist durch den massiven Verkaufserfolg und das anstehende 30. Jubiläum der Marke gesichert.

Wie sich „Resident Evil Requiem“ in unserem Review schlägt, erfahrt ihr hier.