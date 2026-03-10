Resident Evil Requiem: Capcom bestätigt Story-DLC und Fotomodus

Zehn Tage nach dem fulminanten Launch mit fünf Millionen verkauften Einheiten bricht Capcom das Schweigen zur Zukunft von „Resident Evil Requiem„. Game Director Koshi Nakanishi bestätigt in einer Videobotschaft, dass die Entwickler bereits an einer Story-Expansion und weiteren Inhalten arbeiten.

Story-Expansion und Fotomodus offiziell in Arbeit

Nakanishi nutzt den offiziellen X-Account der Serie, um den Fahrplan für den Horror-Hit zu skizzieren. Neben einer Story-Erweiterung steht ein Fotomodus auf der Liste der kommenden Updates. Während Nakanishi keine technischen Details oder Termine nennt, stützt seine Ankündigung die Informationen des Insiders Dusk Golem.

Dieser behauptet, dass Leon S. Kennedy die Hauptrolle im kommenden DLC übernehmen wird. Ursprünglich stand wohl der Charakter Alyssa im Raum, doch Capcom scheint sich intern umentschieden zu haben.

Gestrichene Spielabschnitte kehren wohl zurück

Der DLC dient offenbar dazu, Inhalte zu integrieren, die es nicht in die Release-Fassung geschafft haben. Laut Insider-Berichten gehören dazu die Ruinen des ikonischen Spencer-Anwesens aus dem ersten Teil sowie ein frei befahrbarer Abschnitt von Raccoon City. Capcom hat diese Passagen für das Hauptspiel gestrichen, nutzt die Expansion nun aber, um diese Lücken zu füllen. Ob das Fahr-Feature technisch identisch zur gestrichenen Version bleibt, lässt das Studio bisher offen.

Zusätzlich zur Story-Erweiterung plant Capcom ein neues Mini-Spiel. Spekulationen deuten auf die Rückkehr des „The Mercenaries“-Modus hin, eine offizielle Bestätigung seitens Capcom oder Nakanishi fehlt hierzu jedoch noch komplett.

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

Die Bestätigung der Story-Expansion so kurz nach Release zeigt, dass Capcom den Erfolg von Resident Evil Requiem langfristig absichern will. Dass Leon als Hauptcharakter zurückkehren soll, ist ein netter Fan-Favorit-Zug. Die Einbindung der gestrichenen Raccoon-City-Szenen würde das Gesamtpaket massiv aufwerten, sofern die technische Umsetzung der Fahr-Passagen überzeugt.

Weitere Eindrücke aus dem Spiel selbst findet ihr in unserem Review.