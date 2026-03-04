Resident Evil Requiem: Capcom knackt zum 30. Jubiläum die 5-Millionen-Marke

Fünf Millionen verkaufte Einheiten in nur fünf Tagen. Capcom beweist mit Resident Evil Requiem, dass die Marke zum 30. Jubiläum stärker denn je im Sattel sitzt. Ein beeindruckender Erfolg, der von ersten Kritiken und dem Fan-Feedback untermauert wird.

Die Zahlen kommen nicht von ungefähr. Capcom nutzt die RE Engine hier bis an die Belastungsgrenze, besonders bei der Lichtdurchlässigkeit und den Charakterdetails wie Hauttexturen oder Haaranimationen. Das ist kein Grafik-Blendwerk für Trailer. Wer das Spiel gespielt hat, wusste, dass das Frame-Pacing auch bei hoher Effektlast stabil bleibt. Ein durch und durch sauberer Release.

Die Freiheit der Perspektive

Der größte Hebel für den Erfolg ist laut Capcom der fliegende Wechsel zwischen First-Person und Third-Person in Echtzeit. Capcom hört auf die Basis. Während die Puristen die klassische Schulterkamera für die Übersicht nutzen, schalten Horror-Enthusiasten für die Immersion direkt in die Augen des Protagonisten. Die Hitboxen fühlen sich in beiden Modi präzise und wuchtig an. Das Balancing zwischen Panik und Action stimmt einfach.

Die vier Awards von der Gamescom 2025 waren bereits ein deutliches Anzeichen. Jetzt bestätigen die Verkaufszahlen den Trend. Durch die variablen Schwierigkeitsgrade holt Capcom zudem die Leute ab, die Resident Evil bisher wegen des Frustfaktors gemieden haben.

Keine Zeit für Experimente

Resident Evil Requiem ist das aktuelle Musterbeispiel für eine effiziente Fortsetzung. Capcom liefert genau das, was die Engine hergibt, ohne sich in unnötigen Open World Experimenten zu verlieren. Das Spiel weiß, was es ist. Das spart uns Zeit und Nerven.

Fünf Millionen Spieler lügen nicht: Resident Evil Requiem ist aktuell der Goldstandard für Survival Horror. Wer auf technisches Polishing und spielerische Freiheit steht, kommt an diesem Teil nicht vorbei. Der Vollpreis ist hier gerechtfertigt. Mein aktuelles Review liefert euch weitere Eindrücke aus dem Spiel.