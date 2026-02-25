Resident Evil Requiem: Capcom nennt exakte Launch-Zeiten – PS5-Preload gestartet

Capcom hat die letzten Details zu Resident Evil Requiem geteilt, darunter den Start in Deutschland am 27. Februar um 0:00 Uhr auf PlayStation 5 und Xbox, die PC-Version folgt um 6:00 Uhr. Die Zeiten hat Capcom soeben über den offiziellen X-Kanal kommuniziert.
Das Review-Embargo fällt bereits am heutigen Mittwoch, um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Wer also nicht blind vorbestellen will, bekommt rechtzeitig eine fundierte Einschätzung. Ihr könnt euch somit am Nachmittag ein Bild machen und entscheidet dann, ob ihr um Mitternacht wirklich starten wollt.
Resident Evil Requiem ist der erste komplett neue Hauptableger seit fast fünf Jahren und erzählt eine eigenständige Geschichte rund um einen erneuten Bio-Terror-Ausbruch, der mehrere urbane Schauplätze ins Chaos stürzt. Im Zentrum stehen Leon S. Kennedy, der als erfahrener Veteran einmal mehr dorthin geschickt wird, wo es eskaliert, und FBI-Rookie Grace Ashcroft, die in ihre erste echte Großlage gerät.
Capcom spricht von einer umfangreicheren Story als bei Resident Evil Village und verspricht mehr Zwischensequenzen sowie größere Areale. Ob das tatsächlich mehr Substanz bedeutet oder am Ende nur gestreckte Spielzeit, klärt sich spätestens ab 16 Uhr mit dem Fall des Review-Embargos.
Preload startet, aber nicht überall gleichzeitig
Beim Preload gibt es einige Unterschiede. Laut Capcom beginnt der Download ab sofort auf PS5, während auf anderen Plattformen der Zeitpunkt abweichen kann.
Für die PS5 kursiert zudem eine durchgesickerte Angabe von rund 73 GB. Offiziell bestätigt ist das nicht, die Quelle gilt jedoch als zuverlässig. Wer also mit Day-One-Download plant, sollte genug Speicher freiräumen, weil 70 GB plus Patch schnell zur Geduldsprobe werden können.
Mit der offiziellen Uhrzeit-Map schafft Capcom Klarheit. Konsolenspieler starten zur Geisterstunde, PC-Spieler am Morgen. Das mag nach Detail klingen, kann aber entscheiden, ob ihr direkt loslegt oder erst Reviews abwartet.
Am Ende bleibt die entscheidende Frage: Liefert Resident Evil Requiem mehr als nur Nostalgie mit neuem Anstrich oder ist das große Comeback von Leon am Ende doch nur ordentlich verpacktes Marketing?
