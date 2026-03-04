Resident Evil Requiem: Capcom plant mit DLCs & Remakes für die kommenden fünf Jahre

Die Gerüchteküche brodelt, während Hunderttausende Spieler gleichzeitig in Resident Evil Requiem abtauchen. Der Leaker Dusk Golem liefert einen neuen Fahrplan, der von einem Leon-DLC bis zu weiteren Remakes reicht.

Dass Capcom für Resident Evil Requiem zusätzliche Inhalte plant, überrascht niemanden, der die Release-Zyklen der letzten Jahre verfolgt hat. Die Information, dass sich ein DLC bereits in einer späten Entwicklungsphase befindet, deckt sich mit der üblichen Produktionsgeschwindigkeit des Studios. Dass dabei erneut Leon S. Kennedy im Fokus stehen soll, ist die sichere Karte. Leon zieht immer. Es ist die logische Konsequenz aus den Verkaufszahlen.

Die Remake-Maschine läuft heiß

Interessanter wird es beim Blick auf die langfristige Planung, die bei einem Strategie-Meeting festgelegt werden soll. Ein Resident Evil Code Veronica Remake für 2027 und ein Resident Evil 0 Remake für 2028 klingen nach einem strammen Zeitplan. Besonders die Meldung, dass ein erneutes Remake des ersten Resident Evil gerade erst in die Produktion gegangen sein soll, lässt aufhorchen. Wir reden hier von einer Neuauflage einer Neuauflage. Das wirkt kalkuliert, sogar fast schon zu sicher.

Die technische Hürde für diese Projekte liegt hoch. Resident Evil Requiem hat mit seiner technischen Performance gezeigt, dass die RE Engine liefert. Wenn Capcom diesen Rhythmus beibehalten will, müssen sie das Pacing der Veröffentlichungen halten, ohne die Asset-Qualität zu verwässern.

Keine Zeit für Experimente

Capcom verlässt sich laut diesen Leaks voll auf die Nostalgie-Schiene. Resident Evil 10 wird zwar erwähnt, steht aber am Ende einer langen Schlange von Remakes. Die kommenden Jahre erscheinen daher vorhersehbar. Wer auf komplett neue Horror-Konzepte hofft, muss wohl zwischen den großen Releases suchen. Der Fokus liegt klar auf der Konservierung alter Stärken. Das bringt Geld, birgt aber wenig kreatives Risiko.

Wie steht ihr zum angeblichen Resident Evil 1 Remake: Brauchen wir nach dem 2002er-Klassiker wirklich eine Third-Person-Variante in der RE Engine oder verwässert das die ursprüngliche Atmosphäre?