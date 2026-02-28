Resident Evil Requiem: Die Wahrheit über die Spielzeit

Zehn Stunden Horror oder künstlich gestreckter Albtraum? Capcoms neuester Streich mit Resident Evil Requiem spaltet die Community beim Thema Umfang. Jetzt, wo ich das Spiel beendet habe, gibt es auch für mich Gewissheit.

Zwei Charaktere, ein zerstörtes Raccoon City und die bange Frage: Bekomme ich für 70 EUR genug Fleisch am Knochen? Wer die Resident Evil-Reihe kennt, weiß, dass Capcom selten auf 40 Stunden-Epen setzt. Doch bei Resident Evil Requiem verschwimmen die Grenzen zwischen knackiger Qualität und Recycling.

Zwischen Speedrun und Schneckentempo

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Wer sich nur auf die Hauptstory konzentriert und die Beine in die Hand nimmt, sieht den Abspann nach etwa 9 bis 10 Stunden. Das deckt sich mit den ersten Berichten aus der Community und deckt sich auch fast mit meinem eigenen Run, den ich nach gut 12 Stunden auf „Standard“ beendet habe – ohne Zwischensequenzen zu skippen, aber auch ohne jeden Stein zweimal umzudrehen.

Capcom nutzt hier ein System, das wir so ähnlich aus dem Resident Evil 2 Remake kennen, es aber durch die zwei Protagonisten Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft neu gewichtet:

Grace Ashcroft (Survival-Horror): Ihre Abschnitte im Chronic Care Center sind langsam, methodisch und auf Stealth ausgelegt. Hier verbringt man viel Zeit mit Rätseln und dem Management des knappen Inventars. Das zieht die Spielzeit organisch nach oben.

Ihre Abschnitte im Chronic Care Center sind langsam, methodisch und auf Stealth ausgelegt. Hier verbringt man viel Zeit mit Rätseln und dem Management des knappen Inventars. Das zieht die Spielzeit organisch nach oben. Leon S. Kennedy (Action-Fokus): Leon spielt sich wie eine Weiterentwicklung von Resident Evil 4. Hier wird geballert, pariert und durch Areale gepflügt. Diese Passagen sind deutlich schneller, wirken aber im Vergleich zu Grace manchmal fast schon gehetzt.

Kritisch wird es beim Thema Backtracking. Wenn man versucht, alle Mr. Raccoon-Statuen zu finden oder jedes Upgrade für Leons Arsenal freizuschalten, landet man eher bei 14 bis 16 Stunden. Viele dieser Stunden fühlen sich nicht nach neuem Content an, sondern nach einem müden Abklappern bereits bekannter Flure im Wrenwood Hotel oder der Krankenstation. Es ist ein klassisches Dilemma – Capcom liefert hohe Qualität in der Inszenierung, streckt das Ganze aber durch Laufwege, die den Puls eher durch Langeweile als durch Grusel senken.

Mein Endscreen nach knapp 12 Stunden: Ohne Rush, auf „Standard“ und ohne die Zeit in Cutscenes zu verplempern

Qualität schlägt Quantität – meistens

Resident Evil Requiem ist kein Spiel, das man einmal spielt und dann löscht. Der Reiz liegt, wie bei den Vorgängern, im Wiederspielwert durch den „Speed Demon“-Challenge oder den „Insanity“-Schwierigkeitsgrad.

Aber wer ein Umfangs-Monster erwartet, wird enttäuscht. Das Spiel ist hochgradig poliert, leidet aber unter dem Zwang, die Spielzeit durch nostalgische Rückbezüge und redundante Laufwege künstlich aufzublähen. Es ist ein verdammt guter Survival-Horror-Snack, aber für den vollen Preis bleibt ein fader Beigeschmack bei der Netto-Spielzeit.

Wie sieht es bei euch aus? Reichen euch 10 intensive Stunden für 70 EUR, oder muss ein Resident Evil heutzutage länger motivieren?