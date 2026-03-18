Resident Evil Requiem: DLC-Pläne rücken offenbar Leon Kennedy und Ada Wong ins Zentrum

Capcom plant eine Erweiterung für „Resident Evil Requiem“, die kurz nach dem Hauptspiel ansetzen und die Geschichte von Leon S. Kennedy sowie Ada Wong vertiefen soll. Berichten zufolge dient der Zusatzinhalt dazu, die erzählerischen Lücken zwischen den Ereignissen von „Resident Evil 6“ und den neueren Ablegern der Reihe zu schließen.

Die Handlung der angekündigten Erweiterung konzentriert sich primär auf die Figur Leon Kennedy. Ein zentraler Aspekt der Erzählung betrifft die Zeitspanne, in der Leon in den Titeln „Resident Evil 7“ und „Resident Evil 8“ abwesend war. Capcom nutzt diesen DLC offenbar, um den Verbleib und die Aktivitäten des Protagonisten während dieser globalen biologischen Krisen zu klären.

Fokus auf Charakterentwicklung und Zeitlinie

Zusätzlich verdichten sich die Hinweise auf einen Auftritt von Ada Wong. Die langjährige Begleiterin und Gegenspielerin von Leon soll in der Erweiterung eine tragende Rolle spielen. Laut aktuellen Berichten und Insider-Informationen von Quellen wie Dusk Golem wird Ada in die Handlung integriert, um die Dynamik zwischen den beiden Charakteren weiterzuführen.

Dies schließt auch die Klärung spezifischer Details aus dem Hauptspiel ein, wie etwa die Bedeutung eines Eherings, den Leon in „Resident Evil Requiem“ trägt. Der Director des Spiels hat entsprechende Spekulationen um eine mögliche Hochzeit der beiden Charaktere bereits im Vorfeld befeuert.

Erweiterung der Spielwelt und des World-Buildings

Technisch und inhaltlich soll der DLC laut Capcom „tiefer in die Welt von Requiem eintauchen“. Das bedeutet konkret, dass das Ende des Hauptspiels durch die Erweiterung kontextualisiert und abgeschlossen wird. Es handelt sich hierbei nicht um ein isoliertes Szenario, sondern um eine direkte narrative Fortführung.

Die Entscheidung, die Geschichte über einen DLC zu erweitern, folgt Capcoms aktueller Strategie, erfolgreiche Haupttitel durch substanzielle Story-Add-ons zu unterstützen. Während das Hauptspiel die aktuelle Bedrohung behandelt, fungiert der DLC offenbar als Bindeglied innerhalb der komplexen Resident Evil-Timeline. Die Integration von Ada Wong deutet darauf hin, dass Capcom hierbei auf bewährte Mechaniken des dualen Storytellings setzt, wie sie bereits in früheren Remakes und Ablegern zum Einsatz kamen.

Ein exakter Release-Termin steht allerdings noch aus, die Veröffentlichung soll jedoch zeitnah erfolgen. Der Nutzwert für Spieler liegt primär in der Schließung narrativer Lücken innerhalb der Lore. Technisch ist mit derselben Engine-Basis zu rechnen, wobei der Fokus auf der Fortführung der Charakter-Arcs von Leon und Ada liegt.