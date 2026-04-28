Resident Evil Requiem Erfolg: Capcom hebt Umsatzprognose für Geschäftsjahr 2026 an

Der massive Verkaufserfolg von „Resident Evil Requiem“ zwingt Capcom zur Korrektur nach oben. Das Unternehmen erwartet für das am 31. März 2026 zu Ende gegangene Geschäftsjahr nun einen Nettoumsatz von 195,3 Milliarden Yen.

Capcom hat seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 offiziell revidiert. Ausschlaggebend für die Anpassung um 2,8 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung ist die Performance von „Resident Evil Requiem“. Der Titel, der erst im Februar 2026 erschien, hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Gewinntreiber entwickelt und zieht zudem die Verkäufe älterer Katalogtitel mit nach oben.

Requiem als Umsatzmotor und Multiplikator

Die ursprüngliche Prognose von 190 Milliarden Yen wird durch die neuen Zahlen hinfällig. Capcom kalkuliert jetzt mit einem operativen Gewinn von 75 Milliarden Yen (zuvor 73 Mrd. Yen). Besonders auffällig ist die Hebelwirkung des neuen Ablegers: Laut Capcom sorgt das „breite Lob“ für „Resident Evil Requiem“ für ein gesteigertes Interesse an der gesamten Serie.

Dieser Effekt ist für die Branche typisch, aber bei Capcom besonders ausgeprägt. Das Unternehmen nutzt Neuerscheinungen regelmäßig, um die Long-Tail-Verkäufe älterer Remakes und Hauptteile durch Rabattaktionen und mediale Präsenz zu befeuern. Dass auch die Sparten für Arcade-Hallen und Amusement-Equipment über den Erwartungen liegen, rundet das positive Bild ab, bleibt für den Kernmarkt der Konsolen- und PC-Spieler jedoch zweitrangig.

Verkaufszahlen im historischen Kontext

„Resident Evil Requiem“ steht aktuell bei 7 Millionen verkauften Einheiten auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

Marktvergleich: In den USA ist das Spiel bereits in die Top 5 der meistverkauften Franchise-Titel aufgestiegen.

In den USA ist das Spiel bereits in die Top 5 der meistverkauften Franchise-Titel aufgestiegen. Ranking: Nur Resident Evil 5, RE4 Remake, Village und das originale RE4 liegen derzeit noch vor Requiem.

Bemerkenswert ist hierbei die Plattform-Strategie. Die Einbeziehung der Nintendo Switch 2 als Launch-Plattform scheint sich auszuzahlen und erweitert die potenzielle Käuferbasis im Vergleich zum Vorgänger „Resident Evil Village“ zum Verkaufsstart erheblich.

Dieser finanzielle Erfolg führt bei Capcom in der Regel zu einer verlängerten Post-Launch-Unterstützung. Dataminer haben bereits zehn ungenutzte Musiktracks im Code entdeckt, deren hohes Tempo stark auf die Rückkehr des „Mercenaries“-Modus hindeutet.

Obwohl Capcom bisher nur ein „neues Minispiel“ vage bestätigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Modus als kostenloser oder kostengünstiger DLC nachgereicht wird, um die Spielerzahlen stabil zu halten und die jetzt angepassten Gewinnziele abzusichern.