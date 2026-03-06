Resident Evil Requiem: Erster Patch 1.110.000 liefert den letzten Grafik-Boost

Der neue Patch 1.110.000 für Resident Evil Requiem ist da und räumt bei der Performance ordentlich auf. Vor allem Spieler auf der PS5 Pro und PC dürfen sich über ein fettes Plus bei den Details freuen. Wir haben die Details für euch zusammengefasst.

Volle Kraft für Path Tracing

Capcom hat mit dem Update vor allem die Technik-Baustelle beim Path Tracing geschlossen, wie den offiziellen Patch-Notes zu entnehmen ist. Wenn ihr eine RTX 40er oder die brandneue 50er Serie im Gehäuse habt, kennt ihr das Problem: Die Framerate sackte laut Berichten teilweise um 16 % ab, sobald die volle Beleuchtungspracht aktiviert war.

Der Patch behebt diesen Bug und sorgt dafür, dass die düstere Atmosphäre von Resident Evil Requiem endlich so flüssig läuft, wie sie aussieht. Zusammen mit dem Over-the-Air-Profil-Update von NVIDIA für den Treiber 595.71 werden zudem fiese Probleme bei der Leistungsaufnahme korrigiert. Ein starkes Signal an alle, die das Maximum aus der RE Engine herausholen wollen.

Neben den Grafik-Fixes geht es auch den nervigen Abstürzen an den Kragen. Die „System Freezes“, die bei manchen Hardware-Kombinationen den Survival-Trip jäh beendeten, sollen nun der Vergangenheit angehören.

Auch an der UI wurde geschraubt – Textboxen skalieren jetzt dynamisch, was besonders in der deutschen Lokalisierung für ein saubereres Bild sorgt. Richtig spannend ist die Entwicklung auf dem Steam Deck: Obwohl das Spiel offiziell noch als „Unsupported“ gilt, knackt es nach den Engine-Optimierungen jetzt stabile 40 FPS im FSR 3 Balanced Mode. Das macht Hoffnung für alle Handheld-Zocker da draußen.

Ein kleiner Wermutstropfen für Konsoleros

Auf der PS5 lief Resident Evil Requiem zum Launch schon extrem rund, aber auch hier gibt es Feinschliff. Wer sich über den seltsamen Grafikfehler einiger Waffen geärgert hat – dieser kleine, aber nervige Bug wurde endlich gefixt. Es sind genau diese Details, die das Eintauchen in den Horror noch immersiver machen. Einziger Haken für die PC-Modding-Community: Der Patch bricht aktuell fast alle Mods, da das RE Framework erst aktualisiert werden muss. Wer also mit optischen Tweaks spielt, sollte vorsichtig sein.

Capcom liefert hier verdammt schnell ab. Dass man die Path-Tracing-Probleme der neuen GPU-Generation so zügig in den Griff bekommt, zeigt, wie wichtig ihnen der technische Standard ihrer Flaggschiff-Reihe ist. Wer bisher wegen der Performance-Schwankungen gezögert hat: Spätestens jetzt ist die Zeit, einzusteigen.