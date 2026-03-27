Resident Evil Requiem: Erstes Artwork bestätigt Story-DLC mit Leon und Grace

Capcom reagiert auf den massiven Erfolg von „Resident Evil Requiem“ und gibt mit offiziellem Artwork den Startschuss für die kommende Story-Erweiterung rund um Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft. Der DLC soll offene Fragen der Haupthandlung klären und das Duo erneut ins Zentrum rücken, nachdem das Spiel bereits im ersten Monat die 6-Millionen-Marke geknackt hat.

Der Fokus des neuen Artworks liegt eindeutig auf der Dynamik zwischen Leon und Grace. Dass Capcom beide Charaktere zeigt, lässt darauf schließen, dass wir kein reines Prequel-Szenario für eine einzelne Figur bekommen, sondern die Geschichte nach den Ereignissen des Hauptspiels – oder zumindest parallel dazu – weitererzählt wird.

Director Koshi Nakanishi hatte bereits angedeutet, dass bestimmte erzählerische Lücken im Hauptspiel bewusst für spätere Inhalte gelassen wurden. Das Artwork untermauert nun, dass diese Lücken personell hochwertig gefüllt werden. Für Spieler bedeutet das: Die Mischung aus klassischem Survival-Horror (Grace-Parts) und der eher actionlastigen Spielweise von Leon bleibt wohl das Kern-Feature der Erweiterung.

Warum der DLC jetzt Priorität hat

Mit über 6 Millionen verkauften Einheiten seit dem Release am 27. Februar 2026 ist Requiem ein kommerzielles Schwergewicht. Capcom nutzt diesen Schwung, um die Langzeitmotivation hochzuhalten. Interessant ist hierbei die Release-Strategie:

Gerade erst erschienen ist ein Update mit dem Photo-Mode

Mai 2026: Ein Update bringt den langerwarteten Mini-Modus (vermutlich die Neuinterpretation von The Mercenaries).

Ein Update bringt den langerwarteten Mini-Modus (vermutlich die Neuinterpretation von The Mercenaries). Anschluss: Der Story-DLC soll die Welt vertiefen, während die Spieler durch den Arcade-Modus beschäftigt bleiben.

Das zeigt, dass Capcom das Feedback zur Weltstruktur ernst nimmt. Viele Spieler kritisierten, dass einige Hintergründe zur Infektion und Graces Vergangenheit nur in Dokumenten angedeutet wurden. Hier wird der DLC ansetzen müssen, um mehr als nur ein „Bonus-Kapitel“ zu sein.

Der DLC wird kein kleines Add-on. Bei den aktuellen Verkaufszahlen und Nakanishis Ambitionen ist ein Umfang auf dem Niveau von Shadows of Rose (RE Village) oder Separate Ways (RE4 Remake) zu erwarten. Da das Hauptspiel vor allem durch seine Atmosphäre und die Charakter-Chemie punktete, ist die Bestätigung von Leon und Grace ein starkes Signal an die Fans. Wer die Story von Requiem beendet hat, wird an dieser Erweiterung kaum vorbeikommen, sofern Capcom die versprochene Tiefe bei den „nur angedeuteten Elementen“ auch wirklich liefert.

Was denkt ihr: Sollte der DLC die Geschichte nach dem Ende von Requiem fortsetzen, oder wollt ihr lieber sehen, was Leon und Grace während ihrer Trennung im Hauptspiel erlebt haben?