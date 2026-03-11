Resident Evil Requiem: Synchronsprecher über Leon Kennedys Zukunft

„Resident Evil Requiem“ markiert nicht den Abschluss von Leon S. Kennedys Geschichte innerhalb des Franchise, wie immer wieder vermutet. Laut Synchronsprecher Nick Apostolides dient der aktuelle Teil dazu, den mit den Remakes aufgebauten Handlungsbogen in der Gegenwart fortzuführen.

Entgegen der Vermutung vieler Fans ist „Resident Evil Requiem“ keine finale Verabschiedung von Leon Kennedy. Nick Apostolides, die Stimme hinter dem Charakter, stellte klar, dass Capcom die mit den Remakes von „Resident Evil 2“ und 4 begonnene Dynamik nutzen wollte, um die Erzählung in die heutige Zeit zu transferieren. Das Ziel sei es nicht gewesen, die Geschichte zu vollenden, sondern zu zeigen, wo der Charakter im aktuellen Zeitstrahl steht.

Strategische Rückkehr nach Raccoon City

Die Einbindung von Leon Kennedy in „Resident Evil Requiem“ ist inhaltlich begründet, da das Spiel Raccoon City thematisiert. Der Erfolg gibt dieser Entscheidung recht: Mit 5 Millionen verkauften Einheiten in den ersten fünf Tagen ist der Titel der am schnellsten verkaufte Ableger der Serie. Die Rückkehr dient laut Apostolides primär dazu, den narrativen Faden der Remakes aufzugreifen und weiterzuspinnen, anstatt einen Schlusspunkt zu setzen.

Leon Kennedy ist schlicht das wirtschaftliche Fundament der Reihe. Dass die Verkaufszahlen von „Resident Evil Requiem“ so massiv ausfielen, liegt primär an seiner Zugkraft als Protagonist, weshalb Capcom den Charakter kaum vorzeitig aus der Erzählung streichen wird.

Die Zeichen für weitere Auftritte stehen somit gut. Capcom hat bereits die Produktion des zehnten Resident Evil-Hauptteils sowie einen DLC für Resident Evil Requiem bestätigt. Angesichts der Tatsache, dass Leons Arc explizit als „fortlaufend“ beschrieben wird, ist eine Rückkehr in künftigen Titeln oder den angekündigten Zusatzinhalten die logische Konsequenz der aktuellen Story-Strategie.

„Resident Evil Requiem“ ist aktuell für PC und Next-Gen-Konsolen verfügbar. Da Capcom den zehnten Teil sowie DLC-Inhalte bereits in die Produktion geschickt hat, bleibt die technische Basis der RE Engine der Dreh- und Angelpunkt für die kommenden Veröffentlichungen. Leon Kennedy bleibt als Zugpferd für künftige Multiplattform-Releases erhalten.