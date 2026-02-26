Resident Evil: Requiem steht vor seiner Veröffentlichung und läuft technisch auf einem hohen Niveau. Doch die Unterschiede zwischen PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S sind deutlich, vor allem bei der Bildqualität und beim Raytracing. Genau diesen Punkt hebt Digital Foundry in ihrer neuesten Analyse hervor. Die Engine skaliert zwar stark, doch die Hardware hat einen massiven Einfluss auf die visuelle Tiefe.

Auf PS5 und Xbox Series X läuft das Spiel mit rund 60 fps bei leicht über 1080p. Die Basisversion verzichtet auf Raytracing, setzt stattdessen auf eine temporale bzw. eher einfache Spatial-Upscaling-Lösung. Texturen wirken dadurch weniger scharf, Schatten verlieren an Tiefe, und Reflexionen werden über Screen Space Reflection (SSR) simuliert. Es funktioniert, doch es fehlt dieser technische Punch.

PS5 Pro spielt in einer eigenen Liga

Die PS5 Pro spielt in einer eigenen Liga. Mit aktiviertem Raytracing nutzt das Spiel eine deutlich bessere temporale Rekonstruktion. Die Bildschärfe wirkt klarer und Details bleiben laut DF selbst in komplexen Szenen stabiler. Besonders hervorgehoben werden die realistischeren Lichtquellen, die echte Schatten durch Geometrie und die physikalisch korrekten Reflexionen auf nassen Oberflächen zurückwerfen. Gerade die Regen- und Straßenabschnitte profitieren enorm davon, weil Lichtquellen sauber in Glas, Metall und Wasser gespiegelt werden.

Schaltet man auf der PS5 Pro den 120-Hz-Modus ohne Raytracing um, sinkt die visuelle Qualität sichtbar. Dann greift offenbar eine einfachere Upscaling-Lösung, vermutlich vergleichbar mit FSR 1. Das Bild wird weicher, Details brechen schneller auf und Schriftzüge verlieren an Lesbarkeit. Dafür steigt die Bildrate deutlich Richtung 120 fps. In schnellen Action-Szenen fühlt sich das wohl flüssiger an, aber der visuelle Verlust soll klar spürbar sein. Hier zeigt sich der klassische Trade-off: Performance gegen Bildqualität.

PS5 Pro (Raytracing-Modus)

~1080p intern, saubere temporale Rekonstruktion Richtung 4K

Raytracing für Reflexionen & Beleuchtung aktiv

Meist stabile 60 fps, VRR-Support

Klar beste Bildqualität auf Konsole

PS5 Pro (120-Hz-Modus)

~1080p mit einfacherem Upscaling

Kein Raytracing

Ziel: bis zu 120 fps, teils schwankend

Flüssiger, aber sichtbar weicher

PS5 (Base)

~1080p mit Spatial Upscaling

Kein Raytracing

Sehr stabile 60 fps

Technisch solide, aber weniger scharf

Die Xbox Series X liegt technisch fast exakt auf PS5-Niveau. Gleiche Auflösung, gleiche Features und gleiche Performance. Kein Vorteil, aber auch kein Nachteil. Die Series S hingegen fällt deutlich ab. Die interne Auflösung liegt etwa bei 720p, teilweise sogar darunter. Zusätzlich wird das hochwertige Strand-Hair-System entfernt und durch eine vereinfachte Haarlösung ersetzt. Das spart Leistung, kostet aber optische Qualität.

Xbox Series X

Nahezu identisch zur PS5

~1080p, kein Raytracing

Stabile 60 fps

Keine signifikanten Unterschiede

Xbox Series S

~720p intern, teils niedriger

Kein Raytracing, vereinfachtes Hair-System

Stabile 60 fps

Deutlich schwächste Bildqualität im Vergleich

Trotz dieser Unterschiede bleibt ein wichtiger Punkt: Die Grundoptik ist stark. Capcoms RE Engine trägt das Spiel über alle Plattformen hinweg, weil Charaktermodelle, Materialshader und Animationen auf Topniveau liegen. Selbst ohne Raytracing wird die Beleuchtung als solide beschrieben, weil die Basisgeometrie und Texturqualität hochwertig sind. Aber, wer maximale Bildtreue will, kommt an der PS5 Pro nicht vorbei.

Raytracing verändert die Lichtstimmung sichtbar

Im direkten Vergleich wird deutlich, wie stark Raytracing das Gesamtbild beeinflusst. Reflexionen erscheinen realistisch auf Glasflächen, Lichtquellen werfen korrekte Schatten, und die Umgebung reagiert dynamisch auf Bewegungen. Ohne RT werden viele dieser Effekte über vereinfachte Methoden simuliert – das spart Ressourcen, führt aber zu weniger Tiefe.

Die Performance bleibt zudem auch mit aktivem Raytracing stabil bei etwa 60 fps auf PS5 und PS5 Pro. Es gibt minimale Drops in besonders anspruchsvollen Szenen, doch VRR fängt diese sauber ab. Das zeigt, dass Capcom die Engine effizient optimiert hat. Auf Xbox verhält es sich identisch.

Der klare Gewinner im Technikvergleich ist die PS5 Pro. Sie kombiniert höhere Bildqualität mit besseren Reflexionen und bietet optional 120 fps. Das macht sie zur technisch stärksten Konsole für Resident Evil Requiem, zumindest laut Digital Foundry.

Wie sich Resident Evil Requiem in der Gänze schlägt, verrät euch unsere Review-Übersicht.