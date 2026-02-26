Resident Evil: Requiem steht vor seiner Veröffentlichung und läuft technisch auf einem hohen Niveau. Doch die Unterschiede zwischen PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S sind deutlich, vor allem bei der Bildqualität und beim Raytracing. Genau diesen Punkt hebt Digital Foundry in ihrer neuesten Analyse hervor. Die Engine skaliert zwar stark, doch die Hardware hat einen massiven Einfluss auf die visuelle Tiefe.
Auf PS5 und Xbox Series X läuft das Spiel mit rund 60 fps bei leicht über 1080p. Die Basisversion verzichtet auf Raytracing, setzt stattdessen auf eine temporale bzw. eher einfache Spatial-Upscaling-Lösung. Texturen wirken dadurch weniger scharf, Schatten verlieren an Tiefe, und Reflexionen werden über Screen Space Reflection (SSR) simuliert. Es funktioniert, doch es fehlt dieser technische Punch.
PS5 Pro spielt in einer eigenen Liga
Die PS5 Pro spielt in einer eigenen Liga. Mit aktiviertem Raytracing nutzt das Spiel eine deutlich bessere temporale Rekonstruktion. Die Bildschärfe wirkt klarer und Details bleiben laut DF selbst in komplexen Szenen stabiler. Besonders hervorgehoben werden die realistischeren Lichtquellen, die echte Schatten durch Geometrie und die physikalisch korrekten Reflexionen auf nassen Oberflächen zurückwerfen. Gerade die Regen- und Straßenabschnitte profitieren enorm davon, weil Lichtquellen sauber in Glas, Metall und Wasser gespiegelt werden.
Schaltet man auf der PS5 Pro den 120-Hz-Modus ohne Raytracing um, sinkt die visuelle Qualität sichtbar. Dann greift offenbar eine einfachere Upscaling-Lösung, vermutlich vergleichbar mit FSR 1. Das Bild wird weicher, Details brechen schneller auf und Schriftzüge verlieren an Lesbarkeit. Dafür steigt die Bildrate deutlich Richtung 120 fps. In schnellen Action-Szenen fühlt sich das wohl flüssiger an, aber der visuelle Verlust soll klar spürbar sein. Hier zeigt sich der klassische Trade-off: Performance gegen Bildqualität.
PS5 Pro (Raytracing-Modus)
- ~1080p intern, saubere temporale Rekonstruktion Richtung 4K
- Raytracing für Reflexionen & Beleuchtung aktiv
- Meist stabile 60 fps, VRR-Support
- Klar beste Bildqualität auf Konsole
PS5 Pro (120-Hz-Modus)
- ~1080p mit einfacherem Upscaling
- Kein Raytracing
- Ziel: bis zu 120 fps, teils schwankend
- Flüssiger, aber sichtbar weicher
PS5 (Base)
- ~1080p mit Spatial Upscaling
- Kein Raytracing
- Sehr stabile 60 fps
- Technisch solide, aber weniger scharf
Die Xbox Series X liegt technisch fast exakt auf PS5-Niveau. Gleiche Auflösung, gleiche Features und gleiche Performance. Kein Vorteil, aber auch kein Nachteil. Die Series S hingegen fällt deutlich ab. Die interne Auflösung liegt etwa bei 720p, teilweise sogar darunter. Zusätzlich wird das hochwertige Strand-Hair-System entfernt und durch eine vereinfachte Haarlösung ersetzt. Das spart Leistung, kostet aber optische Qualität.
Xbox Series X
- Nahezu identisch zur PS5
- ~1080p, kein Raytracing
- Stabile 60 fps
- Keine signifikanten Unterschiede
Xbox Series S
- ~720p intern, teils niedriger
- Kein Raytracing, vereinfachtes Hair-System
- Stabile 60 fps
- Deutlich schwächste Bildqualität im Vergleich
Trotz dieser Unterschiede bleibt ein wichtiger Punkt: Die Grundoptik ist stark. Capcoms RE Engine trägt das Spiel über alle Plattformen hinweg, weil Charaktermodelle, Materialshader und Animationen auf Topniveau liegen. Selbst ohne Raytracing wird die Beleuchtung als solide beschrieben, weil die Basisgeometrie und Texturqualität hochwertig sind. Aber, wer maximale Bildtreue will, kommt an der PS5 Pro nicht vorbei.
Raytracing verändert die Lichtstimmung sichtbar
Im direkten Vergleich wird deutlich, wie stark Raytracing das Gesamtbild beeinflusst. Reflexionen erscheinen realistisch auf Glasflächen, Lichtquellen werfen korrekte Schatten, und die Umgebung reagiert dynamisch auf Bewegungen. Ohne RT werden viele dieser Effekte über vereinfachte Methoden simuliert – das spart Ressourcen, führt aber zu weniger Tiefe.
Die Performance bleibt zudem auch mit aktivem Raytracing stabil bei etwa 60 fps auf PS5 und PS5 Pro. Es gibt minimale Drops in besonders anspruchsvollen Szenen, doch VRR fängt diese sauber ab. Das zeigt, dass Capcom die Engine effizient optimiert hat. Auf Xbox verhält es sich identisch.
Der klare Gewinner im Technikvergleich ist die PS5 Pro. Sie kombiniert höhere Bildqualität mit besseren Reflexionen und bietet optional 120 fps. Das macht sie zur technisch stärksten Konsole für Resident Evil Requiem, zumindest laut Digital Foundry.
Was soll das ? ist das ein Versuch die Gamer/in dazu zu bringen eine Pro zu kaufen?
Wofür ich mir meine PS5 Pro & meinen LG OLED ins Wohnzimmer gestellt habe.
Requiem, Pragmata & ein neues Onimusha,
in Capcom’s Küche wird in diesem Jahr gezaubert.
Wofür ich meinen PC neben den 65er LG OLED ins Wohnzimmer gestellt habe, die ps5 Pro bleibt aus.
Echte 4K mit maximalen Grafikeinstellungen, mehr FPS und das Spiel kostet mich 42€ statt 70,80€
Ich hoffe das kommt jetzt nicht Edgelord mäßig rüber 😀
Alles gut 😉
Bei derzeitigen Preisen bleib ich zunächst „Konsolenbauer“, stattdessen steht hier mein neuer 65′ LG G5, der tut’s in Verbindung mit meiner Pro für meine Verhältnisse im Moment bestens.
Viel Spaß mit dem neuen Resident Evil!!
ich habe den pc februar 2024 gebaut, meine 64gb DDR5 cl30 RAM kostet alleine heute das 5-fache beim güngtigsten Händler (1149€). die SSDs 2-3x einfach der Wahnsinn was wegen AI Slop los ist auf dem PC Markt. Da ist definitiv die ps5 pro Preis/Leistungstechnisch das Beste auf dem Markt und die einzige Konsole mit raytracig.
Raytracing und das brutale Bild/echte schwarz von einem OLED sind ein gamechanger. Dir auch viel Spass, ich habe jetzt RE7 und 8 durchgespielt und gestern mit 6 angefangen, nach 13 JAHREN einfach alles von 6 vergessen. Ich hoffe bis zum Wochende alles von 6 durch zu haben bevor Requiem, Vorfreude ist brutal da.
Na ist auch keine Kunst alle steam spiele sind günstiger mit Keys als in psn. War auch überlegen es auf pc zu holen aber meine Frau hat mit extra nur für das spiel ein psn adventkalender geholt mit Guthaben damit ich bloß vorbestelle,das muss Liebe sein^^
Heute geht los
Wird auch sicherlich besser laufen auf der ps5 als auf deinem pc handheld 😉
dir auch viel Spass, als Fans von Resident Evil sind wir alle vereint und die Differenzen aussen vor.
Ja aber der pc hat mods deswegen wird die steam version später geholt
sag nicht du gehörst zu denen, die LEON nackt spielen, nicht das deine Frau ihr Geschenk bereut? Spass, mein lieber, ich spiele eigentlich nur die DLCs später. Was gibt es so an guten mods oder sind es eher nur cosmetics?
Auserdem ist die RE engine gut optimiert die einzigen RE engine spiele die probleme machen sind MH wilds und dragons dogma 2 und wie einige findige leute rausgefunden haben das die schlechte Performance auf den Kopierschutz zurückzuführen seien. Dieser prüft zu aggressiv ob man die microtransaktionen erworben hat oder nicht. Kann man irgendwo verstehen wenn man sich mit mods skins und andere sachen sich erscheinen kann siehe tekken 8 z.b
Pragmata z.b nutz die neuste version der RE engine die grafik Details wie Haare von Diana sahen besser und dichter aus auf den ally als auf der base ps5. Und ich habe alle Einstellung hoch gemacht bis auf raytracing und hatte sogar noch speicher frei gehabt. Aber das habe ich dann nicht gemacht weil die 60fps haben wollte. Natürlich kann es nicht mit deine Monster pc mit halten aber eine base ps kann es Paroli bieten wenn man bedenkt mit wie wenig Watt es läuft um selbe Bildqualität zu erreichen