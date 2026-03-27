Resident Evil Requiem: Photo Mode liefert endlich den Blick fürs Detail

Capcom reicht den lang ersehnten Photo Mode für „Resident Evil Requiem“ nach und behebt mit dem aktuellen Patch gleichzeitig kritische Progress-Blocker sowie Grafikfehler der PC-Version. Das Update macht das Horror-Erlebnis nicht nur schöner, sondern vor allem stabiler.

Der Photo Mode ist ab sofort direkt über das Pausenmenü erreichbar und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wer „Resident Evil Requiem“ zum Launch gespielt hat, weiß, dass die dichte Atmosphäre und das detaillierte Gegnerdesign förmlich nach einer freien Kamera geschrien haben.

Dass Capcom hier nicht nur eine Standard-Kamera liefert, sondern auch die Mimik der Charaktere in Zwischensequenzen angepasst hat, zeigt, dass es ihnen um die emotionale Wirkung geht. Wenn Leon oder Ashley jetzt in den Cutscenes realistischer leiden oder entschlossener blicken, wertet das die Immersion massiv auf.

Fokus auf Stabilität und PC-Performance

Neben der neuen Kamera-Spielerei sind es vor allem die technischen Korrekturen, die aufhorchen lassen. Ein Bug, der unter bestimmten Bedingungen den Spielfortschritt komplett verhinderte, gehört nun der Vergangenheit an – ein Segen für alle, die kurz vor dem Finale feststeckten.

Gerade PC-Spieler dürfen aufatmen: Die spezifischen Fixes für GPU-Treiber-Probleme und die unvorhersehbaren Abstürze adressieren die größten Kritikpunkte der Steam-Community seit Release. Es ist die Art von „Quality of Life“-Update, die zeigt, dass Capcom das Feedback der Spieler ernst nimmt, auch wenn diese Optimierungen zum Start hätten glänzen sollen.

A new Resident Evil Requiem patch is out now, including the following:



📸 Photo Mode

🐛 Bug fixes

💬Localization fixes

😱 Character expression tweaks in certain scenes

💻 PC only: fixed certain crashes, and visual issues on some GPU drivers — Resident Evil (@RE_Games) March 27, 2026

In einem Horror-Spiel wie „Resident Evil Requiem“ ist das Gegner-Feedback essenziell. Die Anpassungen an den Charakter-Animationen und die Behebung visueller Glitches sorgen dafür, dass die „Gefahr“ nicht durch technische Patzer lächerlich wirkt. Ein flackernder Schatten oder eine starre Mimik in einem Schlüsselmoment können die mühsam aufgebaute Angst sofort zerstören. Hier liefert der Patch die nötige Politur.

Der Photo Mode ist ein nettes Extra für die Community, aber der wahre Kern dieses Updates ist die technische Stabilität. Wer wegen der Abstürze pausiert hat, kann jetzt bedenkenlos zurückkehren. Ein massiver Game-Changer ist es nicht, aber ein notwendiges Fundament für die Langlebigkeit des Titels.

Welches Detail oder welchen Boss in Requiem wolltet ihr schon immer mal im Freeze-Frame genau unter die Lupe nehmen?