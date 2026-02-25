Resident Evil Requiem räumt im Review-Check ab – Metascore 88 spricht Klartext

Resident Evil Requiem steht bei einem Metascore von 88. Das ist kein Ausrutscher nach oben, sondern ein verdammt stabiler Schnitt aus Euphorie, Respekt und ein paar klar benannten Schwächen. Capcom liefert mit dem neuesten Ableger kein Experiment, sondern ein massiv selbstbewusstes Best-of zum 30. Jubiläum – und die meisten Kritiker feiern genau das.

Mehrere Redaktionen zücken die Höchstwertung. IGN France, Game Informer oder Destructoid sprechen von einem Meisterstück, weil Resident Evil Requiem Horror und Action nicht gegeneinander ausspielt, sondern sauber trennt. Grace für die fiesen Survival-Passagen, Leon für die brachiale Kontrolle. Das klingt nach Fanservice, fühlt sich am Controller aber offenbar wie eine Design-Ansage an, weil jede Figur ihre eigene Spannungskurve bekommt.

Resident Evil Requiem trennt Horror und Action – und gewinnt dadurch

Der größte Pluspunkt in fast allen Tests ist die Dual-Struktur. Grace Ashcroft zwingt euch zu Vorsicht, knappen Ressourcen und diesem nervösen Blick über die Schulter. Weniger Munition bedeutet mehr Puls, weshalb selbst einfache Korridore Druck erzeugen. Leon S. Kennedy dreht den Spieß um. Mehr Werkzeuge, mehr Wucht, mehr offensive Optionen. In der Folge fühlt ihr euch nicht ausgeliefert, sondern dominant, zumindest bis das Spiel euch wieder in die Enge treibt.

Viele 90er- und 95er-Wertungen loben genau diesen Rhythmus. Das Hin und Her sorgt für Dynamik, ohne beliebig zu wirken. Die RE Engine liefert ergänzend technisch ordentlich ab und die Performance auf der PS5 wird überwiegend als stabil beschrieben. Das Sounddesign und das Gegnerverhalten werden mehrfach als fies effektiv hervorgehoben. Laut Play-Experience führt die „inszenatorische Stärke” zu einem intensiven und unvergesslichen Erlebnis.

Nostalgie trägt, Innovation bleibt vorsichtig

Doch nicht jede Redaktion geht die 100 mit. Wertungen im 80er-Bereich – etwa von GameSpot oder Push Square – kritisieren, dass Capcom stark auf Bewährtes setzt. Viele Mechaniken erinnern klar an die Remakes von Resident Evil 2 und 4. Das funktioniert, weil diese Bausteine stark sind, es kratzt aber am Eindruck, dass echte Risiken fehlen.

Ein weiterer Punkt scheint die Balance. Einige Tests monieren, dass die zweite Hälfte actionlastiger wird und damit die Horrorschraube etwas lockert. Andere sprechen von leichten Pacing-Problemen oder einer Ressourcenökonomie, die zu großzügig ausfällt.

Selbst niedrigere Wertungen um die 75 bis 80 erkennen an, dass Resident Evil Requiem handwerklich stark ist. Die Kritik richtet sich weniger gegen die Qualität als gegen den Mut. Capcom perfektioniert die eigene Formel, statt sie aufzubrechen.

Und genau da liegt die spannende Frage: Reicht ein fast perfektes Destillat aus 30 Jahren Seriengeschichte, wenn am Ende „nur“ 88 dabei herauskommen – oder hätte Resident Evil Requiem einen Schritt weitergehen müssen, um wirklich Geschichte zu schreiben?