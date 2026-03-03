Resident Evil Requiem: Was kommt nach dem Ende?

Du hast die Credits von Resident Evil Requiem gesehen. Aber ist der Albtraum wirklich vorbei oder fängt der Grind jetzt erst richtig an? In diesem Guide kläre ich, warum das Ende nicht das Ende bedeutet, auch wenn der Counter auf der PS5 bei 100 % steht.

Ganz ehrlich: Wer legt ein Resident Evil nach dem ersten Durchlauf weg? Niemand. Wenn die Credits rollen, ist der Puls zwar unten, aber der Hunger nach den dicken Wummen und Bonus-Kram geht dann erst richtig los. Capcom legt sichtlich nach, baut aber eine Hürde ein, die einige von euch nerven wird.

Der New Game Plus-Dämpfer

Ja, es gibt ein New Game Plus. Aber Vorsicht: Capcom hat sich hier gegen das Modell aus Resident Evil Village entschieden. Ihr bekommt keinen fertigen Spielstand, den ihr einfach mit eurem kompletten Arsenal neu ladet. Eure Upgrades und Waffen sind weg. Der einzige Trostpreis besteht darin, dass Leon direkt mit dem „Tactical Tracker“ startet.

Damit farmt ihr Credits von jedem Kill ab der ersten Minute. Ihr kauft den Kram also schneller zurück, aber das Gefühl, als unbesiegbarer Gott direkt in den ersten Raum zu stürmen, fehlt. Immerhin bleiben die Sammelobjekte wie die Mr. Raccoon Wackelköpfe und eure Akten registriert. Einmal zerschmettert, immer zerschmettert.

Challenge Points: Die Währung für Wahnsinnige

Das Herzstück des Post-Games sind die 50 Challenges. Das reicht von „Beende das Spiel in Rekordzeit“ bis zu „Töte so und so viele Gegner“. Wer hier fleißig ist, sammelt Challenge Points.

Was ihr damit macht? Der Shop im Hauptmenü ist vollgestopft:

Neue Waffen für Leon und Grace.

für Leon und Grace. Unendliche Munition für satte 50.000 Punkte. Ein teurer Spaß.

für satte 50.000 Punkte. Ein teurer Spaß. Kostüme und Artworks, falls ihr auf sowas steht.

Besonders spannend ist der Schwierigkeitsgrad „Insanity“. Das Spiel warnt euch explizit davor. Wer hier ohne die Bonus-Waffen reingeht, sieht kein Land. Punkt.

Jetzt die schlechte Nachricht: Der Mercenaries-Modus fehlt komplett. Keine Highscore-Jagd, kein Zeitdruck, kein Arcade-Modus. Capcom hat bislang kein Wort über eine Nachlieferung verloren. Beim Resident Evil 4 Remake wurde Mercenaries allerdings per Gratis-Update ergänzt – ausgeschlossen ist ein ähnlicher Schritt also nicht. Stand jetzt bleibt es jedoch eine Lücke im Paket.

Neben den Challenge-Points-Belohnungen schaltet ihr nach dem ersten Durchlauf von Resident Evil Requiem noch zusätzliche Inhalte frei: ein kurzes Behind-the-Scenes-Video mit Einblicken in die Motion-Capture-Produktion, das 60-seitige Lore-Dokument „Grace’s Report“ mit neuen Details zur Wahrheit hinter Raccoon City sowie einige Bonus-Kostüme und einen alternativen Skin für Leons Handgun – letztere sogar ohne den Einsatz von Challenge Points.

Die Bonus-Szene nach dem eigentlichen Abspann

Zwei Enden, eine Entscheidung

Ihr habt das Ende verpatzt oder wollt wissen, was passiert, wenn ihr euch anders entscheidet? Resident Evil Requiem ist hier gnädig. Nach den Credits könnt ihr direkt zum entscheidenden Wendepunkt zurückspringen. Ihr müsst nicht das ganze Spiel noch einmal durchkauen, nur um den „echten“ Endboss und die längere Cutscene zu sehen. Ein fairer Move von Capcom.

Resident Evil Requiem bietet auch nach dem Abschluss der Story genug Content, um euch für zwei oder drei weitere Runden zu fesseln. Der Verzicht auf die direkte Waffenmitnahme im New Game Plus ist eine fragwürdige Design-Entscheidung, die den Spielfluss unnötig bremst. Die Jagd nach der unendlichen Munition ist trotzdem Motivation für Fans, auch wenn sich ohne Mercenaries das Paket unvollständig anfühlt. Alle weitere zum Spiel gibt es in meinem Review.

Reizt euch der „Insanity“-Modus oder wartet ihr lieber, bis Capcom die Mercenaries nachschiebt? Schreibt es in die Kommentare!