Resident Evil Requiem: Was wurde aus Leon und wer ist Grace Ashcroft?

Beim Summer Game Fest 2025 ließ Capcom endlich die Katze aus dem Sack: Resident Evil 9 Requiem ist Realität und wird der neunte Haupttitel der langlebigen Horrorreihe. Im Zentrum des Enthüllungstrailers steht jedoch nicht der Serienveteran Leon S. Kennedy, sondern eine neue Figur: Grace Ashcroft, die Tochter von Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak. Diese Entscheidung sorgt seitdem für Diskussionen – nicht zuletzt wegen widersprüchlicher Aussagen zum Spielinhalt.

Leon Kennedy bleibt laut Insider zentral

Kurz vor der Trailer-Premiere postete der bekannte, aber nicht unumstrittene Capcom-Insider Dusk Golem auf X den Begriff „Requiem“ – eine klare Anspielung auf den tatsächlichen Titel des Spiels. Nur wenige Minuten später bestätigte sich diese Information offiziell, was seiner Glaubwürdigkeit neuen Auftrieb gab.

Dennoch: Als Leon im Trailer kaum oder gar nicht zu sehen war, wurde die Community skeptisch. Dusk Golem legte daraufhin nach und behauptete, Leon werde die tatsächliche Hauptfigur sein – und zwar „weitaus häufiger“ spielbar als Grace. Der Trailer vermittle laut ihm ein verzerrtes Bild, da zukünftige Marketingmaßnahmen den Fokus wieder stärker auf Leon richten würden. Eine klare Bestätigung von Capcom selbst steht allerdings noch aus.

Raccoon City nur ein Neben-Schauplatz

Ein weiteres Detail betrifft den Ort der Handlung. Während einige Fans vermuteten, dass Resident Evil 9 Requiem erneut in Raccoon City angesiedelt sein könnte, widerspricht Dusk Golem: Die einstige Zombie-Metropole sei „nicht der primäre Schauplatz“, sondern lediglich einer von mehreren Orten, die man im Spiel besucht. Das legt nahe, dass Capcom wie schon in Resident Evil 6 auf mehrere Locations setzen könnte. Zuvor brauchte der Insider die Behauptung ins Spiel, wonach Resident Evil 9 ein starkes Gothic-Thema anstrebt.

Interessant ist auch, dass laut Dusk Golem Resident Evil 9 Requiem eine „große Neuerfindung“ der Serie darstellen soll. Was genau das bedeutet – ob gameplaytechnisch, strukturell oder atmosphärisch – ist bislang unklar. Die nächsten Monate dürften hier mehr Klarheit bringen.

Resident Evil Requiem bringt neue Figuren, potenzielle Richtungswechsel und viel Raum für Spekulation. Dass Leon Kennedy wirklich die Hauptfigur bleibt, erscheint plausibel, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Capcom wird also in den kommenden Wochen liefern müssen – nicht nur Gameplay, sondern auch Transparenz.

Was denkt ihr: Hat Capcom den Fokus zu sehr verschoben oder erwartet uns am Ende doch ein klassisches Resident Evil mit Leon im Mittelpunkt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!