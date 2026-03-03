Resident Evil Requiem: Zensur-Eklat trübt den Rekord-Launch

Resident Evil Requiem rast derzeit durch die Decke und sichert sich mit einem Metascore von 88 den Titel des am besten bewerteten Titels des noch jungen Jahres 2026. Doch während der Westen die Gore-Effekte feiert, tobt in Japan ein Sturm der Entrüstung über massive Zensur-Eingriffe.

Capcoms Shader-Lösung zerstört die Immersion

In der japanischen Version von Requiem (Biohazard Requiem) herrscht eine visuelle Schieflage, die viele Fans fassungslos zurücklässt. Werden Zombies zerlegt oder Köpfe mit der Schrotflinte bearbeitet, überzieht ein tiefschwarzer Shader die Wunden. Das Ergebnis sieht aus wie ein technischer Grafikfehler, nicht wie eine gewollte Stil-Entscheidung.

Capcom nutzt diese Methode, um die strengen CERO-Richtlinien zu umgehen. Das System erkennt Gore-Trigger in Echtzeit und legt eine digitale Maske darüber. Das ist ein handfester Immersions-Killer, der selbst den Entwicklern nicht gefallen dürfte. Ein technisches Detail verschärft das Problem für PS5-Nutzer zusätzlich massiv. Durch Sonys neues PSSR 2.0 werden Texturen und Kanten extrem scharf gezeichnet. Was bei Umgebungsdetails ein Segen ist, wird hier zum Fluch.

Die schwarzen Zensur-Patches heben sich durch das Upscaling messerscharf vom restlichen, hochdetaillierten Bild ab. Man sieht keine organischen Verletzungen, sondern flache, tiefschwarze Löcher in den Charaktermodellen. Die Hardware liefert Brillanz, die Software liefert schwarze Balken. Ein technisches Trauerspiel.

Die scharfe KI-Rekonstruktion lässt die schwarzen Gore-Shader wie Fremdkörper wirken

CERO Z ist in Japan nicht gleich „Uncut“

Viele Spieler in Übersee hofften auf die CERO-Z-Einstufung (ab 18 Jahren), um das volle Erlebnis zu bekommen. Ein Trugschluss. Selbst in der höchsten Alterskategorie verbietet die japanische Behörde die Darstellung von freiliegenden Organen oder abgetrennten Körperteilen mit sichtbarem Fleisch und Knochen. Capcom musste also die Schere ansetzen, um einen Release im Heimatmarkt überhaupt zu ermöglichen. Besonders bizarr: In einer Rätsel-Sequenz müssen Herz und Lunge in einen Körper eingesetzt werden. In Japan sind diese Organ-Modelle größtenteils komplett schwarz eingefärbt. Das wirkt unfreiwillig komisch.

Am Ende bleibt Resident Evil Requiem spielerisch eine Wucht und technisch ein absolutes Highlight, wie auch in unserem Review festgestellt. Die Engine-Updates setzen neue Maßstäbe im Genre. Wer jedoch Wert auf die volle, ungeschönte Vision der Entwickler legt, muss einen weiten Bogen um die japanische Version machen. Die Zensur ist hier kein kleiner Schnitt, sondern ein grober Eingriff in die visuelle Integrität. Wer in Europa spielt, hat dieses Problem zum Glück nicht.