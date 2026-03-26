Resident Evil Revelations: Capcom prüft Remake des Klassikers

Laut einem bekannten Insider zieht Capcom ein Remake von „Resident Evil Revelations“ in Erwägung. Damit könnte das ehemals für den 3DS entwickelte Spin-off, und später auf Konsolen portierte Resident Evil, denselben modernen Anstrich erhalten wie die erfolgreichen Neuauflagen der Hauptreihe.

Ein Remake von „Resident Evil Revelations“ ist bei Capcom derzeit im Gespräch und könnte die Brücke zwischen den bereits bestätigten Projekten schlagen. Während ein Remake von Teil 0 laut dem Insider Dusk Golem bereits für 2028 geplant ist, rückt nun das maritime Horror-Abenteuer rund um die „Queen Zenobia“ in den Fokus der Entwickler.

Warum Resident Evil Revelations plötzlich Priorität bekommt

Dass ausgerechnet dieser Ableger eine Neuauflage erhalten könnte, liegt vor allem an der personellen Struktur innerhalb von Capcom. Koshi Nakanishi, der Regisseur des aktuellen „Resident Evil Requiem“, gab mit dem ersten Revelations sein Regie-Debüt in der Serie. Die internen Hierarchien begünstigen Projekte, die das Fundament der heutigen Serien-Leiter bilden.

Zudem ist das Spiel inhaltlich zwischen Teil 4 und 5 angesiedelt – eine Lücke, die Capcom durch die jüngsten Remakes ohnehin gerade schließt. Die Geschichte um Jill Valentine und die T-Abyss-Virenbedrohung auf einem verlassenen Luxusdampfer bietet eine dichte Atmosphäre, die perfekt in die moderne RE-Engine passen würde.

Die spielerische Relevanz einer Neuauflage

„Resident Evil Revelations“ war 2012 ein bewusster Schritt zurück zu den Survival-Horror-Wurzeln, nachdem die Hauptreihe mit Teil 5 und 6 sehr actionlastig geworden war. Für Spieler bedeutet ein potenzielles Remake vor allem eine technische Erlösung:

Modernes Handling: Die Steuerung des Originals war stark auf die Limitierungen des Nintendo 3DS zugeschnitten und wirkt heute selbst in der HD-Fassung clunky. Ein Update auf das flüssige Gameplay von RE4 Remake wäre ein massiver Gewinn.

Die Steuerung des Originals war stark auf die Limitierungen des Nintendo 3DS zugeschnitten und wirkt heute selbst in der HD-Fassung clunky. Ein Update auf das flüssige Gameplay von RE4 Remake wäre ein massiver Gewinn. Atmosphärisches Potenzial: Das Setting auf einem Schiff bietet enge Korridore und klaustrophobischen Horror – Elemente, die in der aktuellen Engine durch verbesserte Licht- und Schatteneffekte deutlich intensiver wirken könnten als auf dem Handheld von damals.

Das Setting auf einem Schiff bietet enge Korridore und klaustrophobischen Horror – Elemente, die in der aktuellen Engine durch verbesserte Licht- und Schatteneffekte deutlich intensiver wirken könnten als auf dem Handheld von damals. Episoden-Struktur: Das originale Format (ähnlich einer TV-Serie) müsste für ein modernes Singleplayer-Erlebnis vermutlich gestrafft werden, um den Spielfluss nicht unnötig zu unterbrechen.

Das Projekt ist aktuell in der Sondierungsphase („tossed around“). Capcom füttert das „Golden Goose“-Franchise Resident Evil nach den Erfolgen von RE2/3/4 Remake und Requiem konsequent weiter. Dass „Resident Evil Revelations“ qualitativ oft hinter den Hauptteilen zurückblieb, ist für Capcom eher ein Argument für ein Remake: Hier gibt es das größte Verbesserungspotenzial, um aus einem „guten“ Spiel ein „sehr gutes“ zu machen. Ein Release vor 2028 ist jedoch unwahrscheinlich, da andere Projekte wie das Resident Evil 0 Remake intern bereits weiter fortgeschritten scheinen.

Glaubt ihr, dass das Setting auf der Queen Zenobia heute noch genug Grusel-Potenzial bietet, oder sollte Capcom sich lieber direkt auf ein Remake von Resident Evil 5 konzentrieren?