Resident Evil Village – Castle Demo im Performance Check, PS5 Version beeindruckt

Seit dem gestrigen Abend konnte man die zweite offizielle Demo zu Resident Evil Village ausprobieren, die diesmal im Schloss Dimitrescu spielt. Anders als die Dorf-Demo erwartete die Spieler damit ein echter Showcase der Möglichkeiten auf PS5.

Den Abschnitt im Schloss konnte man ja so ähnlich bereits in der Technik-Demo Maiden erleben, mit dem Unterschied, dass die aktuelle Demo aus dem fast finalen Spiel stammt. Erste Performance-Tests zur Castle-Demo zeigen nun, dass hier noch einmal an allen Ecken und Kanten geschliffen wurde.

Der Dorf-Abschnitt war aus visueller Sicht ja etwas enttäuschend, weshalb man vermuten darf, dass sich Capcom vor allem auf das Interior des Schlosses konzentriert hat. Die Texturen sind nun alle auf Hochglanz poliert, das Holzoberflächen wirken zum Greifen nahe und die Reflektionen, auch Dank Raytracing, versprechen ein visuelles Erlebnis der Extraklasse.

Exzellente Performance auf PS5

In Sachen Overall-Performance hält die Demo fast durchgängig die 60fps, egal ob mit oder ohne Raytracing, wobei man hier auf 4K Auflösung via Checkboard-Renderung setzt. Die Ladezeiten auf der PS5 bewegen sich bei nur 3 Sekunden bis zum Start, ebenso kommt hier das 3D Audio und die DualSense-Features zum Einsatz, etwa beim Abfeuern der Waffen, wo ein nuancierter Widerstand spürbar ist.

Insgesamt überzeugt die Castle-Demo auf ganzer Linie und hat auch uns aus technischer Sicht schon wahnsinnig beeindruckt. Kritisch muss man leider weiterhin die Spielzeit von nur 30 Minuten betrachten, da man so überaus hektisch durch das Level rennt, auch wenn die Demo durchaus in der Zeit zu schaffen ist.

Immerhin kann man jetzt entspannt der letzten Limited Time Demo entgegenblicken, wo man zumindest weiß, was zu tun ist und somit auch mal Zeit hat, sich genauer umzuschauen. Diese umfasst noch einmal beide Abschnitte im Dorf und im Schloss. Die Limited Time Demo wird am nächsten Sonntag freigeschaltet.

Resident Evil Village erscheint am 07. Mai 2021.