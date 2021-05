Resident Evil Village im Test – So wertet die Welt

In diesen Minuten gehen die ersten internationalen Reviews zu Resident Evil Village online, mit dem Capcom scheinbar den nächsten Hit an der Hand hat.

So kassiert der Titel aktuell eine Traumwertung nach der anderen und wird unter anderem als eines der besten Spiele der Serie seit 16 Jahren beschrieben. Das Spiel knüpft an die Handlung von Resident Evil 7 biohazard an und zeigt Ethan und seine Frau Mia, die nach den schrecklichen Ereignissen aus dem Vorgänger an einem neuen Ort leben.

Doch gerade, als sie gemeinsam ihr neues Leben aufbauen, trifft sie erneut eine Tragödie. Chris Redfield, der bereits einen kurzen Auftritt in Resident Evil 7 biohazard hatte, ist zurück und stört das Leben des Paares auf schreckliche Weise. Ethan, am Boden zerstört, muss sich einem völlig neuen Albtraum stellen.

Erste Testwertungen in der Übersicht

PSU schreibt zum Beispiel:

„Resident Evil Village vereint das Beste der letzten 25 Jahre des Franchise. Mit riesigen Locations, die eine Fülle von Erkundungen und versteckten Leckereien bieten, einer Kampagne mit einigen anständigen freischaltbaren Objekten, ist Village an der Spitze Franchise.“

PushSquare ergänzt:

„Resident Evil Village setzt einen völlig neuen Standard und ist ein unverzichtbarer Playthrough für alle, die auch nur ein vorübergehendes Interesse an dem Franchise haben.“

Von Wccftech:

„Resident Evil Village ist eine wilde, aufregende Fahrt durch scheinbar jedes Horror-Genre und jede Idee, die bei Capcom durch die verrückten Köpfe ging.“

Wie sich Resident Evil Village sonst so schlägt, haben wir hier zusammengefasst:

GameSpot – 9/10

GameByte – 9/10

God is a Geek – 9/10

GameInformer – 9.25/10

Metro – 7/10

PSU – 9/10

ShackNews – 9/10

GamesRadar – 3.5/5

IGN – 8/10

GamesBeat – 4/5

Destructoid – 9/10

Hardcore Gamer – 4.5/5

VGC – 4/5

Wccftech – 9/10

CGM – 9/10

Easy Allies – 9/10

Glitched – 10/10

VG 247 – 4/5

GameReactor – 7/10

Resident Evil Village erscheint offiziell an diesem Freitag.