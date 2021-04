Resident Evil Village in 4K, 60fps & Raytracing auf PS5, neuer Trailer

Im Zuge des gestrigen Resident Evil-Showcase wurden auch die finalen Spezifikationen für Resident Evil Village auf PS5 und PS4 bestätigt. So nutzt man auch hier die Möglichkeiten der Next-Gen Hardware vollständig aus.

Auf PlayStation 5 bedeutet dies 4K-Auflösung, 60fps, Raytracing und HDR, wobei je nach Auswahl hier und da ein Kompromiss eingegangen wird. Im Raytracing-Mode wird zum Beispiel die Framerate auf 45fps abgesenkt. Auf PS4 werden immerhin wahlweise 4K Auflösung oder 60fps geboten:

PS5: 4K HDR @ 60fps

PS5 mit Ray Rracing: 4K HDR @ 45fps

PS4 Pro: 1080p @ 60fps

PS4 Pro im High-Res Modus: 4K HDR @ 30fps

PS4: 900p @45fps

Neuer Trailer beleuchtet Ethan

Auch einen neuen Trailer gab es während des Showcase zu sehen, in dem Ethan Winter im Fokus steht. Ethan bekommt diesmal mehr Aufmerksamkeit als noch in RE7, heißt es. Der schleichende Tote des Dorfes ist jedoch die geringste Sorge von Ethan Winters, als er weiter ins Unbekannte eintaucht, um seine entführte Tochter zu retten und Antworten auf eindringliche Fragen zu suchen, warum Chris Redfield eine so dunkle Wendung genommen hat.

Wen oder was wird Ethan am Ende seiner Reise auf ihn warten oder sehen und welchen schrecklichen Feinden wird er auf diesem Weg begegnen? Der neueste Trailer bietet einige Hinweise dazu.

Crossover mit Dead by Daylight

Außerdem wurde ein Crossover mit Dead by Daylight angekündigt, das man im Mai ausführlicher vorstellen wird und im Juni veröffentlicht. Einen kurzen Teaser dazu gibt es schon heute.

Resident Evil Village erscheint am 07. Mai 2021.