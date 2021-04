Resident Evil Village Showcase am 15. / 16. April, neue Demo bereits im PSN

Capcom hat jetzt offiziell den nächsten Resident Evil Village Showcase angekündigt, der am 15. April stattfindet. Gleichzeitig wird dann wohl auch die neue Demo veröffentlicht.

Auf den Showcase weist Capcom heute mit einem kurzen Teaser (unten) hin, der nach unserer Zeit erst mitten in der Nacht stattfindet, nämlich um 0 Uhr am 16. April. Zu erwarten ist dann ein neuer Trailer und weiteres Gameplay-Material, wie der Publisher vorab in Aussicht stellt.

Zudem spricht man von weiteren Überraschungen, die man während des Showcase enthüllen wird. Damit dürfte wohl die zweite offizielle Demo gemeint sein, mit der Capcom zuvor ähnlich verfahren ist. Auch beim ersten Resident Evil Village Showcase wurde die Maiden Demo umgehend und parallel dazu veröffentlicht.

Homescreen Icon

Demo bereits im PSN hinterlegt

Dass die neue Demo zeitgleich mit dem Showcase erscheint, darauf deutet auch dessen Upload in das PSN hin, wo diese gesichtet wurde. Ein Zugriff und Download über den PlayStation Store ist jedoch noch nicht möglich. Der Zugriff auf das PSN Backend offenbart zudem eine Teaser-Animation, ein Soundfile und das Homescreen-Icon.

Soweit bekannt ist, stammt die zweite Demo direkt aus dem Spiel und ist nicht ausschließlich eine grafische Präsentation wie bei der ersten Demo. Spieler können sich damit direkt Eindrücke aus der fast finalen Fassung von Resident Evil Village holen, das kurz darauf auch offiziell erscheint.

Resident Evil Village ist ab dem 07. Mai erhältlich.