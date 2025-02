Resistance 4: Sony lehnte Pitch ab, Franchise ruht weiterhin

Fans der Resistance-Reihe müssen weiterhin auf eine Fortsetzung hoffen. Wie der ehemalige CEO und Gründer von Insomniac Games, Ted Price, im Kinda Funny Gamescast verriet, hatte das Studio „Resistance 4“ bei Sony vorgeschlagen – jedoch ohne Erfolg. Das Konzept sei vielversprechend gewesen, aber letztlich scheiterte es an ungünstigem Timing und Marktchancen.

Marktumstände waren ungünstig

„Resistance 4. Wir haben das angeboten und es war ein wunderbares Konzept. Es hat nur in Bezug auf das Timing und die Marktchancen nicht funktioniert, aber es war das Ergebnis der Leidenschaft vieler Teammitglieder von Insomniac, die Geschichte weiter auszubauen,“ erklärte Price. Die Resistance-Reihe bietet eine faszinierende alternative Geschichtswelt, in der mit den Chimera alles möglich sei. Das Studio habe viel Zeit in die Hintergrundgeschichte investiert und verschiedene Zukunftsideen entwickelt.

Price selbst war als Creative Director maßgeblich an den ersten Teilen der Reihe beteiligt. Rückblickend sei es eine lehrreiche Zeit gewesen, die dem Team viele wertvolle Erfahrungen brachte. Auch die anhaltende Fan-Nachfrage nach einem neuen Ableger ist ihm bewusst: „Wir wissen, dass sie ziemlich regelmäßig fragen, ob wir ein weiteres Resistance-Spiel machen. Darauf gibt es keine Antwort, aber ich werde sagen, dass wir Resistance 4 vorgeschlagen haben und es cool war.“

Zukunft der Resistance-Serie ungewiss

Ob es in Zukunft doch noch zu einer Fortsetzung kommen könnte, bleibt unklar. Price hofft jedenfalls darauf: „Ich würde gerne sehen, dass diese Geschichte weitergeführt wird, sie liegt mir sehr am Herzen.“ Resistance 3 sei als Abschluss eines Kapitels gedacht gewesen, um spätere Möglichkeiten für das Franchise offenzuhalten. Da Sony weiterhin die Rechte an der Marke besitzt, bleibt die Hoffnung bestehen, dass Resistance eines Tages zurückkehren könnte.

Allerdings ist Insomniac Games derzeit stark in Marvel-Projekte eingebunden. Nach dem großen Erfolg der Spider-Man-Spiele scheint Sony seine Ressourcen vor allem in diese lukrative Partnerschaft zu investieren. Doch die hohen Lizenzkosten – laut dem berühmten Insomniac-Leak könnte Sony Disney rund 109 Millionen US-Dollar für die Spider-Man-IP gezahlt haben – könnten langfristig dazu führen, dass sich Sony wieder verstärkt auf eigene Marken konzentriert. Dies würde „Resistance 4“ zumindest eine theoretische Chance geben, doch noch das Licht der Welt zu erblicken.