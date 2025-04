Resistance-Serie – Sony streicht PS3-Klassiker nach nur sechs Monaten aus PlayStation Plus

Sony hat angekündigt, dass im Mai erneut einige Spiele das PlayStation Plus-Angebot verlassen werden. Insgesamt 22 Titel sind davon betroffen – darunter auch zwei besondere Klassiker der PS3-Ära: Resistance: Fall of Man und Resistance 2. Beide Titel werden ab dem 20. Mai 2025 nicht mehr über PS Plus Premium verfügbar sein.

Resistance verschwindet überraschend schnell

Was diese Nachricht für viele überraschend macht: Die Spiele sind erst im November 2024 zur Premium-Stufe hinzugefügt worden. Damit waren sie gerade einmal sechs Monate lang spielbar. Und da es sich um reine Streaming-Titel handelt, ist ein Download oder Kauf außerhalb von PS Plus Premium aktuell nicht möglich. Wer sie nach dem Stichtag erleben möchte, hat also keine Option mehr – es sei denn, man besitzt noch eine funktionsfähige PS3.

Während das Entfernen von Drittanbieter-Titeln regelmäßig vorkommt, betrifft es bei Resistance gleich zwei First-Party-Spiele von Sony selbst – etwas, das bisher eher die Ausnahme war. Zwar mussten in der Vergangenheit auch Horizon Zero Dawn oder Forbidden West kurzzeitig aus PS Plus verschwinden, diese blieben aber im regulären Store verfügbar. Bei den Resistance-Titeln ist das aktuell nicht der Fall.

Keine Kaufoption, kein Download – und was jetzt?

Ob Sony hier womöglich auf eine zukünftige Neuveröffentlichung hinarbeitet – etwa in Form eines Remasters oder einer Verkaufsversion – ist bisher unklar. Für viele Fans bleibt jedoch ein schaler Beigeschmack. Gerade Titel mit historischer Bedeutung für das PlayStation-Universum wie Resistance: Fall of Man verdienen eigentlich eine langfristige Verfügbarkeit.

Immerhin: Resistance 3 und Resistance Retribution bleiben weiterhin Teil des PS Plus Premium-Angebots – zumindest vorerst. In Anbetracht der gestiegenen Abo-Preise dürfte es für viele Abonnenten jedoch wünschenswert sein, dass Klassiker künftig dauerhaft verfügbar bleiben oder zumindest zum Kauf angeboten werden.

Was denkt ihr: Sollten solche Spiele nicht fest ins PlayStation-Portfolio gehören? Und würde euch ein Remaster oder Re-Release freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.