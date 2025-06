Resonance: A Plague Tale Legacy – Eine neue Heldin, ein alter Fluch

Focus Entertainment und Asobi haben nach dem kürzlichen Leak nun Resonance: A Plague Tale Legacy offiziell vorgestellt – ein neues Kapitel in diesem düsteren Mittelalter-Universum. Das Spiel ist ein Prequel zu A Plague Tale: Innocence und Requiem und spielt rund 15 Jahre vor dem zweiten Teil. Im Zentrum steht die neue Protagonistin Sophia. Wer Requiem gespielt hat, kennt sie bereits – nun rückt sie als Hauptfigur in den Mittelpunkt und bekommt ihre eigene, in sich geschlossene Geschichte. Vorkenntnisse braucht es laut den Entwicklern nicht.

Eine andere Zeit, ein neuer Fokus

Resonance: A Plague Tale Legacy will nicht einfach die Erfolgsformel der Vorgänger duplizieren, sondern bewusst neue Akzente setzen. Anstelle der ruhigen Stealth-Passagen rund um Amicia und Hugo geht es nun rauer zur Sache. Sophia ist eine Plünderin, flink und kampferprobt – entsprechend aktiver spielt sich das Abenteuer. Im Zentrum steht ihre Flucht vor einer gnadenlosen Armee und ihre Suche nach den Wurzeln eines uralten Fluchs.

Die Reise führt auf die Insel des Minotaurus, wo die Grenzen zwischen Mythos und Realität verschwimmen. Spieler erkunden gefährliche Pfade, lösen Lichtpuzzles mithilfe einer Minoischen Sphäre und setzen sich in Kämpfen gegen Feinde durch, die es ebenfalls auf ein rätselhaftes Artefakt abgesehen haben. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechselt die Handlung immer wieder und verknüpft Sophias Geschichte mit antiken Ereignissen – inklusive einer geheimnisvollen zweiten Figur, deren Schicksal eng mit dem der Heldin verwoben scheint.

Alte Welt, neue Gefahren

Wer auf das klassische Plague Tale-Gefühl hofft, bekommt weiterhin eine dichte Atmosphäre, visuell eindrucksvolle Schauplätze und das Thema „Fluch und Erbe“. Gleichzeitig bringt der neue Ansatz mehr Action, direktere Konfrontationen und eine andere Art der Bedrohung mit sich: Nicht mehr nur Ratten, sondern eine ungreifbare Präsenz jagt Sophia durch das Spiel. Was genau dahintersteckt, ist bisher nicht bekannt – dass sie in irgendeiner Form mit der Macula verbunden ist, liegt aber nahe.

Mit Resonance: A Plague Tale Legacy öffnet sich die Reihe für neue Impulse – ohne ihr Fundament aus Tragik, Geheimnissen und innerem Konflikt aufzugeben. Der Release ist für 2026 geplant.

Wird euch die neue Richtung von A Plague Tale reizen – oder fehlt euch die vertraute Dynamik von Amicia und Hugo?