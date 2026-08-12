Video

Resonance: A Plague Tale Legacy – Story-Trailer zeigt Minotaurus

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August. Der neue Story-Trailer von Asobo Studio enthüllt die Gefahren auf der Insel des Minotaurus.

By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:

Focus Home Interactive und Asobo Studio schicken Spieler mit „Resonance: A Plague Tale Legacy“ am 27. August auf die mysteriöse Insel des Minotaurus.

Der düstere Story-Trailer gewährt tiefe Einblicke in das neue Kapitel, das auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Die gezeigten Gameplay-Szenen verdeutlichen den brutalen Überlebenskampf gegen den uralten Fluch der Bestie. Ein fluchbeladener Schlüssel öffnet das Tor. Es gibt kein Zurück mehr.

Sämtliche Details zum Minotaurus, den zurückkehrenden Toten sowie der Verrat von Sophia lierfert euch das Video oben.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Follow:
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Crydog
12. August 2026 20:28

Wie das game hat zwei verschiedene Protagonisten in zwei verschiedenen zeitlienien wie soll das nur funktionieren 😉

0
Antworten
Gta Vi Preorder 300 600

You Might Also Like