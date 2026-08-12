Resonance: A Plague Tale Legacy – Story-Trailer zeigt Minotaurus

Focus Home Interactive und Asobo Studio schicken Spieler mit „Resonance: A Plague Tale Legacy“ am 27. August auf die mysteriöse Insel des Minotaurus.

Der düstere Story-Trailer gewährt tiefe Einblicke in das neue Kapitel, das auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Die gezeigten Gameplay-Szenen verdeutlichen den brutalen Überlebenskampf gegen den uralten Fluch der Bestie. Ein fluchbeladener Schlüssel öffnet das Tor. Es gibt kein Zurück mehr.

Sämtliche Details zum Minotaurus, den zurückkehrenden Toten sowie der Verrat von Sophia lierfert euch das Video oben.