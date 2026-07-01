Retail im Sinkflug: Europa verliert die Lust an der Spiele-Disc

Die Verkaufszahlen für Box-Versionen von Videospielen in Europa brechen ein. Neue Marktdaten aus dem Vereinigten Königreich belegen einen Rückgang der physischen Verkäufe um rund 26 Prozent, in der Spitze sogar bis zu 30 Prozent innerhalb des laufenden Jahres. Der stationäre Handel verliert damit im Rekordtempo seine Relevanz als Vertriebskanal. Der Trend ist unumkehrbar.

Die Krise der Retail-Infrastruktur zeigt sich exemplarisch am britischen Branchenriesen GAME. Die Kette legt ihre Unternehmenszentrale und Logistikflächen zusammen, reduziert eigenständige Verkaufsflächen und degradiert Videospiele zu einem Nebensegment im eigenen Sortiment. Inzwischen findet man GAME selbst in den SportsDirect-Stores wieder – praktisch dort eingeordnet, wo früher noch der Spielehandel stand, nur jetzt direkt neben Tennissocken und Rabatt-Billardartikeln.

Wo früher Regale voller Discs standen, dominieren heute Merchandise und alternative Produktgruppen. Der klassische Spiele-Einzelhandel schafft sich schleichend selbst ab. Das untermauert auch die aktuelle Einschätzung von Christopher Dring / The Game Business.

Nintendo stützt den schrumpfenden Retail-Markt

Der Einbruch verläuft quer durch die Plattformen jedoch extrem asymmetrisch. Nintendo bleibt die Lebensversicherung des physischen Marktes, da auf der Switch in Europa nach wie vor rund 80 Prozent der Software-Verkäufe über die klassischen Box-Versionen abgewickelt werden.

Bleiben die großen, retail-orientierten Blockbuster von Nintendo in einer Release-Phase aus, stürzt die gesamte Retail-Statistik des Kontinents ab. Physische Verkaufszahlen hängen heute fast linear an den Veröffentlichungszyklen aus Kyoto.

Digital-only ist längst Realität

Bei PlayStation und Xbox ist die digitale Verschiebung längst Realität, da der Download-Anteil in Europa hier inzwischen deutlich über der 50-Prozent-Marke liegt. Online-Multiplayer-Titel und Service-Games werden nahezu ausschließlich digital konsumiert.

Eine Ausnahme bilden traditionelle Singleplayer-Blockbuster und familienfreundliche Titel. Spiele wie „Astro Bot“ oder „Spider-Man 2“ generieren im Retail-Bereich weiterhin stabile Zahlen und sichern sich teilweise noch die Mehrheit der Verkäufe. Das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Damit ist ab 2028 Schluss, wenn Sony die PlayStation-Disc endgültig beerdigt.

Die Daten von The Games Industry zeichnen ein nüchternes Bild, zumindest für Nostalgiker. Der physische Markt stirbt keinen plötzlichen Tod, sondern wird kontrolliert zurückgebaut. Die Disc verlässt den Massenmarkt und mutiert zum reinen Nischenprodukt für Sammler und spezifische Plattformen.

Wer zwingend Plastik im Regal braucht, zahlt künftig den Preis für ein schrumpfendes Ökosystem. Der Rest lädt bereits herunter.