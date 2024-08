Retrieval: Cinematic-Horror-Adventure auf der Gamescom angekündigt

Retrieval lädt die Spieler dazu ein, in die Rolle von Hana Loshe, der furchtlosen Kommandantin eines Forschungsteams, zu schlüpfen. Hana und ihr Team sind auf dem abgelegenen Planeten Ryhalian gestrandet, wo sie sich in einer mysteriösen retro-futuristischen Basis wiederfinden. Um zu überleben, müssen die Spieler diese verwüstete Welt durchqueren, während sie sich unablässig mit gnadenlosen Herausforderungen und bedrohlichen Gegnern auseinandersetzen.

What do you think?